Los 10 nombres imperdibles de Low Festival 2017

Low Festival se celebra los próximos 28, 29 y 30 en Benidorm con un cartel como siempre variado pero sobre todo de clarísimos cabezas de cartel, entre los que por supuesto destacan, más allá de nuestras fronteras, Pixies y Franz Ferdinand y, ya en nuestras tierras, La Casa Azul o Los Punsetes. Hacemos un repaso a los 10 nombres imperdibles del cartel.

!!!

Con ‘Shake the Shudder‘ el grupo con el nombre menos googleable de todos los tiempos -a menos que teclees “chk chk chk”- ha confirmado que su propuesta de disco-punk tiene más pólvora de la que inicialmente parecía. Y es que a hits como ‘One Girl One Boy’ o ‘Pardon My Freedom’ hay que sumarles otros igual de buenos como ‘Dancing is the Best Revenge’, que hace honor a su título: para bailar hasta la extenuación.

Pixies

El mítico grupo de “college rock” de Boston presenta nuevo disco, ‘Head Carrier’, pero sobre todo es su repertorio de clásicos, con ‘Where Is My Mind?’, ‘Hey’, ‘Here Comes Your Man’, ‘Gigantic’, ‘La La Love You’… el que sostiene al grupo como uno de los más icónicos de los noventa.

La Casa Azul

Aunque nada se sabe todavía de ‘La gran esfera’, el nuevo disco de La Casa Azul, que se espera para algún momento de este año, Guille Milkyway sigue presentando en directo su último single ‘Podría ser peor’, así como los temas más emblemáticos de su repertorio actualizados en un sonido más power pop. Acaba de dar el “mejor concierto de La Casa Azul”, según él mismo, en Barcelona, conque se espera que su directo en Low sea igual de emocionante.

Franz Ferdinand

Sin disco nuevo en el mercado, el grupo escocés ha salido de gira este año para hacer un repaso a sus temas más emblemáticos, lo que incluye ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’ y ‘The Fallen’ pero también cortes más recientes en el tiempo como ‘Ulysses’ o ‘Love Illumination’. Siempre un grupo estrella, de los que nunca decepcionan en directo.

Lori Meyers

El grupo que supuestamente toca en todos los festivales de España (aunque ellos dicen que los hay peores) sigue llenando salas a pesar de que su disco es probablemente el más experimental de su carrera (que no inaccesible). Con lo que han tardado en sacarlo, como para perdérselos.

Ojete Calor

El dúo de subno-pop de Carlos Areces y Anibal Gómez se ha vuelto a superar este año con ‘Qué bien tan mal’, y además acaba de versionar a Gala. Entre ‘Tonta gilipó’, ‘Viejoven’ y ‘Cuidado con el cyborg (corre Sarah Connor)’, ¿cuántos hits divertidísimos van ya?

Mando Diao

Este año, el grupo sueco ha publicado disco con portadón y título muy Chic, ‘Good Times’, que a pesar de no contar con la presencia del componente original Gustaf Norén, varias voces claman como el mejor de su carrera. Un disco en el que el glam rock tiene cabida con los ritmos disco y funk, y en el que Mando Diao claramente hace gala de una composición más sofisticada.

Fangoria

La gira del último disco de oro de Fangoria, ‘Canciones para robots románticos‘, continúa con Alaska y Nacho Canut en la cresta de la ola gracias al éxito en streaming de ‘Espectacular’ y por supuesto al de singles anteriores como ‘Fiesta en el infierno’, ‘Geometría sentimental’ y ‘Disco Sally’.

Nada Surf

El grupo autor de la preciosa ‘Inside of Love’, uno de los más queridos del rock alternativo americano de los 90 y primeros 2000, presenta en Low su reciente disco ‘You Know Who You Are’, aunque curiosamente acaba de estrenar una versión de ‘All You Need is Love’ de los Beatles, otra de las versiones que han añadido a su repertorio, tras ‘Where is My Mind?’ o ‘Enjoy the Silence’.

Los Punsetes

Más que un grupo, un milagro que hemos tenido el placer de ver crecer desde su primer disco y que en 2017 han publicado uno de sus mejores, si no el mejor, un ‘¡Viva!’ en el que Los Punsetes siguen sonando a ellos mismos, pero en el que elevan la cuota de himnos, como ‘Mabuse’ o ‘Tu grupo’. ¿Podemos hablar ya de leyenda?