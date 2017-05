No debe resultar nada fácil para un grupo como !!!, con una fórmula tan marcada y reconocible dentro de la música de baile, seguir publicando nuevos álbumes sin caer en el hastío o en reinvenciones peregrinas. Sin embargo, ellos persisten y, desde que comenzara esta década, han editado cuatro álbumes no solo potables, muy amenos y escuchables, bastante notables. Curiosamente, tanto ‘Strange Weather, Isn’t It?’ (2010) como ‘As If’ (2015) emulaba en buena parte el funk asfixiante de sus inicios (aunque con momentos bastante pop), aquel que hacía de sus conciertos una suerte de jams para sudarlo a lo loco. ‘THR!!!ER’ (2013), en cambio, recurría más al estribillazo memorable. En esa alternancia a ‘Shake The Shudder’ le toca ser como este último y, oye… lo clavan.

Porque si de algo puede presumir el séptimo disco del grupo de Sacramento es de poseer un número ingente de canciones coreables. Quizá podamos acusarles de resultar algo menos personales de lo que acostumbran, sí, pero parece algo bastante estudiado: no en vano el carismático Nic Offer comparte protagonismo vocal –a veces incluso lo cede– con hasta cinco cantantes femeninas (Lea Lea, Meah Pace, Nicole Fayu, Cameron Mesirow y Molly Schnick). Así acentúan el innegable carácter popular y hedonista de canciones como los singles ‘The One 2’ y ‘Dancing Is The Best Revenge’ (que un día después del atentado de Manchester, parece un lema más necesario que nunca).

En contra de lo que suele ocurrir en otros álbumes de !!!, en este caso además el brillo no se reduce solo a dos o tres canciones. Porque a la misma o incluso mayor altura que esos singles podemos situar las festivas y directas ‘NRGQ’ o ‘Our Love (U Can Get)’. Tampoco es que abandonen, aunque es cierto que pierde algo de peso, esa faceta rebelde o punk que les caracterizó: más allá de la sofocante ‘Things Get Hard’ –que encajaría en casi cualquier disco del grupo–, lo mejor llega cuando depuran ambas posiciones en una sola, como es el caso de las estupendas ‘Throttle Service’ y ‘Imaginary Interviews’.

Estas, sumadas a la vibrante ‘Five Companies’, hacen remontar ‘Shake The Shudder’ cuando temíamos, tras la pasable ‘Throw Yourself In The River’ y, sobre todo, la obviable ‘What r u up 2day?’ que aquello decaería tras el explosivo inicio. Podemos acusarles de haber dejado por el camino el riesgo, el desafío, pero a cambio !!! se han convertido en un engranaje perfecto para la diversión, el baile y ahora también el sing-along indiscriminado, tanto en disco como en directo.

Esto último podremos volver a comprobarlo pronto: el sábado 3 de junio !!! actúan en Primavera Sound 2017. Más tarde, también estarán en Bilbao BBK Live 2017 y Low Festival.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Dancing Is The Best Revenge’, ‘NRGQ’, ‘Throttle Service’, ‘Imaginary Interviews’

Te gustará si te gustan: LCD Soundsystem, Chic, Gloria Gaynor

Escúchalo: Spotify