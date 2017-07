Hit de ayer: Prisencolinensinainciusol

Si la memoria no me falla, la primera vez que supe de esta canción fue a través de ese “directorio de cosas maravillosas”, el blog geek y cultural Boing Boing. En 2009 hablaban de un bizarro tema italiano cantado en “inglés inventado”, con vídeo incluido. Un simple vistazo aclaraba que se trataba de alguien familiar, Adriano Celentano (muy célebre en Europa pero un desconocido en los EEUU), y una inspección más detallada revelaba además que entre los participantes de esa furibunda coreografía aparecía una joven Raffaella Carrá. La canción era una fenomenal apisonadora para bailar que sonaba extrañamente adelantada a su tiempo.

Originaria de 1972, ‘Prisencolinensinainciusol’ ha vuelto a la actualidad muy recientemente gracias a su inclusión en la nueva temporada de ‘Fargo’, pero es sólo una más de sus múltiples resurrecciones a lo largo de las décadas, sobre todo en Italia, donde Mina, el cantante Bugo o el propio Celentano grabaron nuevas versiones, y djs como Mario Farggetta o los hermanos Visnadi la remezclaron en 1992 y 95. El carácter único de ‘Prisencolin…’ es lo que ha provocado este constante interés: la parte “novelty” la aporta sin duda la letra, ese galimatías angloide que Celentano despliega con su habitual y encantadora “cara dura”, en una interpretación extrañamente precursora del rap. Pero el otro gran gancho está en ese beat hipnótico, entre funk y marcial, con un sonido de batería ”fatback” absolutamente maravilloso y portentosa reverb. De alguna forma -también- precursor del clásico ritmo de la música disco media década antes de su aparición.



En Italia el single fue un gran éxito, pero la escena internacional se perdió este potencial hit. Sin embargo sí llegó a ciertos clubes de Reino Unido a mediados de los 70, donde hasta se hizo popular en algunas sesiones de Northern Soul. Pero realmente fue en 2008, con la remezcla de Greg Wilson -que sacaba chispas a tan seductor beat- cuando la canción empezó a conocerse de verdad fuera de su país y a triunfar en los clubs. El “big bang” de los vídeos musicales en Youtube (hacia 2007-08) acabó de sellar su viralidad, con la feliz aparición de esa euro-locura maravillosa que es el clip.

No hay demasiada información sobre la gestación de la canción: preguntado sobre la misma, Celentano suele limitarse a decir que cantó de la manera que le suena el inglés a alguien que no lo habla y que el mensaje que encierra es “una protesta por la incomunicación en el mundo actual”. Sin embargo, escuchando el single completo se descubre algo interesante: la canción ‘Disc jockey’, que ocupa la cara B, tiene en realidad el mismo ritmo, con algunas variaciones puntuales. Y al llegar el final de esa canción, justo cuando se queda el beat en repetición con la seccion de viento (minuto 4:20), a Celentano le da por hacer un final ad lib cantando casi exactamente igual que en ‘Prisen…’. Mi teoría es que ‘Disc jockey’ iba a ser la cara A (es una canción con estrofas, estribillos, arreglos elaborados) pero que cuando Celentano hizo esa improvisación la cosa cambió. Seguramente alguien en el estudio le vio potencial, hicieron un loop con cintas con el fragmento que interesaba, y el cantante se curró una “letra” más larga, incluyendo ese nuevo estribillo. Grabaron todo, y el resultado fue tan espectacular que pasó inmediatamente a la cara A. Que el origen accidental de este bombazo se titulara precisamente ‘Disc jockey’ no hace sino añadir un extra de poética serendipia.

‘Prisencolinensinainciusol’ sonó en el episodio #279 de Popcasting podcast presentado por Jaime Cristóbal, y disponible en este enlace.