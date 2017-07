John Grant invoca a Susanne Sundfør en la espectacular ‘Mountaineers’

John Grant ha colaborado en ‘Music for People in Trouble’, el nuevo disco de la noruega Susanne Sundfør, que se publica el 25 de de agosto. Los fans de Grant no le oirán hasta el final del álbum, pues canta en su canción de cierre, ‘Mountaineers’, que se acaba de estrenar y es el segundo adelanto oficial del disco tras la escalofriante ‘Undercover’.

En relación a la dimensión espiritual que al parecer esconde el disco, por ejemplo en títulos como ‘Mantra’ o ‘Reincarnation’, ‘Mountaineers’ arranca con lo que parece una invocación de Grant a Sundfør, que emerge a través de las sombras para iluminar al autor de ‘Pale Green Ghosts’ con su luz, y que termina apropiándose de la canción para inferirle toda la energía posible, sirviéndose de un órgano. Una colaboración en definitiva de resultado nada convencional, que más que un dueto parece el encuentro entre un hombre y Dios en mitad de una montaña.

‘Music for People in Trouble’ será el sexto disco de Sundfør tras ‘Ten Love Songs’, que a su vez sucedía a sus sonadas colaboraciones con M83 (‘Oblivion’) y Röyksopp (‘Running to the Sea’). John Grant es el único “featuring” del álbum, que a su vez contiene un tema de similar título a una canción de este, ‘No One Believes In Love Anymore’.