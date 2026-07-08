10 conciertos de Bilbao BBK Live para presumir de buen gusto

Bilbao BBK Live se ha apuntado un tanto este año al convertirse en el único festival español que acogerá el espectáculo de ‘West End Girl’, el nuevo clásico de Lily Allen. Pero, más allá de ese reclamo, su cartel reúne a leyendas del calibre de Robbie Williams y David Byrne, figuras fundamentales de nuestro tiempo como FKA twigs y a Calvin Harris como gran maestro de ceremonias. JENESAISPOP, por supuesto, es medio oficial. Las entradas en diferentes modalidades siguen disponibles.

Los días 9, 10 y 11 de julio, el monte Kobetamendi recibirá, dentro de su 20º aniversario, también los conciertos de estas diez joyas del cartel que no podíamos dejar de recomendaros. Una muestra de la calidad y el cuidado de la programación es la presencia tanto de estrellas emergentes como hemlocke springs o Paris Paloma como de artistas con todo para convertirse en los grandes nombres del futuro, como HorsegiirL o Don West.

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Alabama Shakes

El grupo que reinventó el blues rock gracias a discazos como ‘Sound & Color’, impulsado por el imponente vozarrón de Brittany Howard, no solo vuelve a los escenarios, sino que además presenta su primer disco en 11 años. El 28 de agosto podremos disfrutar de ‘I Must Be Dreaming’, del que ya conocemos los adelantos ‘American Dream’ y ‘Another Life’, a los que este mismo viernes se suma ‘I Feel Hope Coming’.



TOMORA

La inesperada unión de Tom Rowlands, de The Chemical Brothers, y la cantante noruega AURORA, lo más parecido que tenemos a una Björk del siglo XXI, ha dado como resultado un disco que combina de forma natural las señas de identidad de ambos artistas: la faceta más delicada y atmosférica de ‘Come Closer’, el pulso más explosivo y contundente de ‘Ring the Alarm’ y una mayoría de temas entregados a la fuerza oscura de la noche.



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hemlocke springs

Os llevamos recomendando a hemlocke springs desde 2022, ya que su excéntrico y surrealista estilo pop, que suena como una mezcla de Marina and the Diamonds y Willy Wonka, no tiene prácticamente igual en la actualidad. Su promesa ha terminado de confirmarse con el lanzamiento de su estupendo debut, ‘the apple tree under the sea‘, y su actuación en Bilbao BBK Live es especialmente recomendable porque supone su debut en España.



Apparat

Uno de los nombres clave de la IDM europea, tanto en solitario como formando parte de Moderat, vuelve a España y lo hace con un disco bajo el brazo que puede ser el más experimental de su carrera. ‘A Hum of Maybe‘ es una recopilación de sus intereses musicales y, al mismo tiempo, una renovación a través de texturas, estructuras e ideas instrumentales que configuran una obra imprescindible del artista alemán.



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Paris Paloma

Paris Paloma es una de las artistas pop actuales con un mayor enfoque en cuestiones como el feminismo, la rabia femenina, las expectativas sociales sobre las mujeres o la misoginia. Todo ello queda reflejado en su gran éxito ‘Labour‘, que, incluido en su recomendable debut de 2024, ‘Cacophony’, supera ya los 400 millones de reproducciones. Sus declaraciones virales sobre el juicio constante a los cuerpos femeninos han contribuido a ampliar su popularidad, pero su delicado sonido entre el indie folk y el pop es motivo más que suficiente para acercarse a su propuesta.



Don West

Volviendo al buen gusto curatorial de Bilbao BBK Live, acabamos hablando de Don West, el soulman australiano al que no te puedes perder si te gustan Leon Bridges, Jungle o Michael Kiwanuka. Su álbum ‘Give Me All Your Love’ es una delicia que encandilará a los amantes del soul más luminoso y de la era Motown: las melodías y los arreglos de temas como ‘Send It Back’ resultan tan cautivadores como la expresiva voz del artista, que merece ser mucho más conocido.



CMAT

Una de las estrellas del pop irlandés con mayor proyección internacional, CMAT se ha ganado el reconocimiento del gran público gracias a su ingenio y su sentido del humor, los mismos que emplea para denunciar que su cuerpo siga siendo objeto de escrutinio. Ese es precisamente el tema de su gran sencillo ‘Take a Sexy Picture of Me’, aunque ‘EURO-COUNTRY‘ también lanza dardos a la crisis económica de 2008, a políticos como Bertie Ahern o a la hegemonía cultural estadounidense. Olivia Rodrigo es fan y, cuando descubras lo divertidísimo que es su directo, tú también lo serás.



Westside Cowboy

Bilbao BBK Live vuelve a demostrar su talento como descubridor de bandas internacionales emergentes todavía poco conocidas en España. Westside Cowboy ya han empezado a hacerse un nombre teloneando a grupos como Geese y con canciones como ‘The Wahs‘. Su sonido, a medio camino entre el country rock estadounidense, el indie y el punk británicos, está generando un notable culto. El monte Kobetamendi será una gran oportunidad para descubrir su particular propuesta, bautizada por ellos mismos como «Britainicana».



HorsegiirL

La chica de la cabeza de caballo vuelve a España, esta vez con un nuevo disco bajo el brazo: ‘NATURE IS HEALING’, un trabajo de inspiración ecológica y utópica publicado por RCA Records y nacido tras un viaje de ayahuasca por Ecuador. Influencias de la new age de los años 80, el pop de los 90, la EDM de los 2010, el Ibiza house «por la vía de ABBA» según Pitchfork o PC Music conviven en un álbum que ya ha recibido el respaldo de Arca en redes sociales.



Mietze Conte

Happy hardcore desde los Alpes austriacos: esta es la propuesta de Mietze Conte. El productor vienés se dio a conocer en 2022 con el pelotazo ‘bunnybunnybunny’ y desde entonces no ha parado de encadenar himnos para la generación hyperpop. Eurodance, happy hardcore y un puntito de caos marca de la casa se dan la mano en EPs como ‘Nervous’, ‘Under My Bed’ o ‘dreaming of your latte art’, además de temazos como ‘nanana’ o ‘No Nein’, junto a 1tbsp. Si lo tuyo son los BPM disparados y el subidón constante, apunta su nombre.

