Los 10 artistas imprescindibles de Bilbao BBK Live 2026

Queda menos de un mes para la nueva edicion de Bilbao BBK Live, que celebrará sus 20 años de historia durante los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi. Será una de las ediciones más especiales del festival, no solo por su aniversario, sino por su ecléctico cartel, que recorrerá todo tipo de géneros y épocas diferentes. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial.

Desde la fiesta multitudinaria plagada de hits que promete ser el concierto de Calvin Harris hasta el desfile de clásicos de David Byrne, estos son nuestros 10 artistas imprescindibles de Bilbao BBK Live 2026.

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Robbie Williams

El icono británico viene de convertirse en un chimpancé para su propio biopic y de lanzar lo que podría considerarse como su gran disco de rock, ‘BRITPOP’. En definitiva, Williams está en uno de los mejores momentos de su carrera. Esto se reflejará en los escenarios de BBK Live en la que promete ser una de las actuaciones más espectaculares de la edición. De temazos, tampoco va corto: ‘Rock DJ’, ‘Angels’, ‘Feel’…

FKA Twigs

No todos los artistas del cartel de Bilbao BBK Live pueden decir que sacaron uno de los mejores discos del año pasado para absolutamente todos los medios de comunicación. En el caso de Twigs, la electrónica experimental de ‘EUSEXUA’ se combinará con un show de corazón pop en el que no faltará pole dance, espadas y un subidón de cuerpo completo.

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Lily Allen

La artista británica, autora de temazos como ‘Smile’ o ‘LDN’, regresó el año pasado tras 7 años sin lanzamientos con uno de los mayores culebrones del mundo del pop. ‘West End Girl’ no solo es un trabajo lleno de cotilleos sobre la ruptura de Allen con el actor David Harbour, sino también una nueva fuente de temazos en su discografía, desde ‘Pussy Palace’ hasta ‘Madeline’.

David Byrne

Siempre visionario, David Byrne es un faro de luz en la música popular desde sus tiempos como frontman de Talking Heads. Su concierto en Bilbao será una oportunidad única para disfrutar de uno de los artistas más singulares de la historia y su excelente colección de temazos, nuevos (‘Everybody Laughs’, ‘T Shirt’, ‘What Is the Reason for It?’) y antiguos (‘Psycho Killer’, ‘Burning Down The House’, ‘Once In A Lifetime’).

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DELLAFUENTE

La leyenda granadina ya demostró ser uno de los nombres esenciales del panorama urbano español agotando dos fechas en el Estadio Metropolitano de Madrid el año pasado, gracias a su especial mezcla de folklore andaluz y hip hop, por lo que su concierto en BBK Live será todo un regalo. El próximo disco de DELLAFUENTE, titulado ‘BRIGADO,’, se publica este viernes 19 de junio.

Belén Aguilera

Al igual que muchos artistas del cartel de BBK Live, Belén Aguilera también presentará en directo un discazo absoluto. ‘Anela’ fue uno de los mejores discos nacionales del año pasado, protagonizado por la que también es una de las mejores voces del país, hipnótica en canciones como ‘Laberinto’, ‘Eclipse’ o ‘Bruja’. Su nuevo EP veraniego, ‘mediterrania‘, ya está disponible.

Belle and Sebastian

Belle and Sebastian prometen dar uno de los conciertos más bonitos de la nueva edición de Bilbao BBK Live. La banda escocesa es responsable de algunos de los himnos más brillantes del indie pop en las últimas décadas, por lo que tienen la receta perfecta para enamorar al público de Kobetamendi con himnos de la talla de ‘The Boy With The Arab Strap’ o ‘Like Dylan In The Movies’.

CMAT

‘EURO-COUNTRY’ fue una de las mayores sorpresas de la música pop en 2025, con una CMAT capaz de combinar de forma magistral el country, el pop y el mejor humor. Para nosotros, canciones como ‘Take A Sexy Picture Of Me’ o ‘The Jamie Oliver Petrol Station’ ya son clásicos. Su carisma está destinado a conquistar Kobetamendi.

IDLES

Para liberar energías, lo mejor es un buen concierto de IDLES. La rabia, la distorsión y el espíritu punk eran los ingredientes clave de la banda de Bristol, pero ahora, gracias al lanzamiento de ‘TANGK’, también lo es el baile. Salvaje, claro. ‘Dancer’, ‘Gift Horse’ o ‘Never Fight a Man With a Perm’ no van a faltar en el show más loco de Bilbao BBK Live.

Calvin Harris

La carrera del productor, DJ y compositor británico ha sido una marcada por la abundancia de hits: ‘One Kiss’ con Dua Lipa, ‘We Found Love’ con Rihanna, ‘This Is What You Came For’, ‘Summer’… La lista es interminable. Esperamos que este sea uno de los conciertos más divertidos de la edición y, con un poco de suerte, igual hasta podemos escuchar su colaboración de 2017 con Frank Ocean y Migos en directo, ‘Slide’.