David Byrne y Brian Eno se reúnen en la política ‘T Shirt’

Después de tres discos de Talking Heads, un álbum colaborativo en 1981 y el ‘Everything That Happens Will Happen Today’ de 2008, David Byrne y Brian Eno vuelven a trabajar juntos. ‘T Shirt’ ha sido una de las canciones favoritas del público en la gira ‘Who Is The Sky?’, y ya está disponible en plataformas.

La inmediatez del electropop de ‘T Shirt’ es evidente desde los primeros segundos, protagonizados por unos marcados sintetizadores que atravesarán toda la canción. Por otro lado, las letras de Byrne, tan imaginativas como siempre, hablan sobre la importancia de ayudarse los unos a los otros en el contexto político actual.

Para ello, utiliza el símil de una camiseta que tiene un eslogan determinado: «Mis creencias están en esta camiseta / Mi religión está en mis pantalones / Mi condición está en este iPhone», canta en las primeras líneas. El estribillo es una llamada a la unión: «Canta mi camiseta, quítatela / Baila hasta que no desplomemos».

El videoclip, al igual que el propio directo de Byrne para la canción, gira en torno a distintas camisetas y las frases que se pueden leer en ellas. Estas van desde «Make America Gay Again» hasta «Estoy con el estúpido» o «Con un cuerpo como este, ¿quién necesita pelo?».