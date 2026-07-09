Justice, Daft Punk y ABBA inspiran el nuevo himno de Muse

Muse es uno de los grupos de rock de estadios que más gustan a los fans del pop comercial. Y eso se debe a que incluso sus canciones más rockeras son muy accesibles, pero también a que la banda británica no rehúye hacer temas abiertamente pop. Ahí entran canciones como ‘Undisclosed Desires’, ‘Panic Station’ o ‘Madness’. A esa lista se ha sumado recientemente ‘Nightshift Superstar’, uno de los sencillos extraídos del nuevo álbum de Muse, ‘The Wow! Signal‘.

‘Nightshift Superstar’, la Canción Del Día, es un tema claramente inspirado en Justice y Daft Punk, con un toque de ABBA en los arreglos de cuerda, una influencia reconocida por el propio Matt Bellamy. En varias entrevistas, el líder de Muse ha explicado que su objetivo era crear una «canción discopop moderna con instrumentos reales» que «pudiera competir con la música EDM y el dance programado».

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Por ello, la canción combina sonidos sintéticos e instrumentación orgánica. Por un lado, encontramos sintetizadores de inspiración French touch, al estilo de Justice; por otro, una amplia sección de cuerdas y un coro a cargo del Crouch End Festival Chorus. Además, las voces del coro infantil cuentan con la participación de Lovella, la hija de Matt Bellamy.

Todo ello está al servicio de una letra que vuelve a hablar del amor y el deseo en términos de una fuerza que «consume» al narrador y lo mantiene enganchado, como si se tratara de una droga. Y, por supuesto, la melodía épica es pura marca de la casa.

