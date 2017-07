Ariel Pink aclara que sí quiere trabajar con Madonna y culpa a Interscope y a los medios de “arruinar mis oportunidades con esa señorita”

Ariel Pink saca disco, ‘Dedicated to Bobby Jameson’, el próximo 15 de septiembre, por lo que ya ha empezado a realizar entrevistas con los medios para promocionarlo. En la última, para Stereogum, se ha quedado a gusto hablando sobre temas como Donald Trump (al que defiende), su “odio” por hacer entrevistas, aunque es su “trabajo”; el modo en que los medios sacan sus palabras de contexto (las de Ariel, no las de Trump) y Madonna, de la que en 2014 dijo que su equipo le había llamado para colaborar en ‘Rebel Heart’ porque Madonna necesitaba “ayuda” para escribir canciones, al tiempo que aseguraba que Madonna no había hecho un disco bueno desde el primero, del que precisamente halagaba sus canciones, muchas de las cuales eran autoría única de Madonna, como ‘Everybody’, que Ariel Pink ha versionado.

El autor de ‘Picture Me Gone’ dice ahora querer trabajar con Madonna y defiende que lo que dijo de ella eran en realidad palabras de Interscope que él reproducía: “solo parafraseaba lo que Interscope me había dicho, que Madonna tenía a Avicii y todas esas cosas para su disco, pero que no había canciones, y que buscaban compositores; solo parafraseaba el porqué ellos buscaban a alguien como yo para trabajar con alguien como ella: esas no son cosas que yo sintiera sobre ella, no son mis sentimientos, ¡yo quiero trabajar con Madonna! Simplemente buscaban a compositores con tal de que su nuevo disco funcionara mejor que el anterior. Eso fue todo. Y la gente se lo tomó como si esas opiniones fuesen opiniones válidas mías, ¡y ni siquiera eran mis opiniones!”.

Pink cree que los medios han proyectado una mala imagen de él contra Madonna por culpa de estas declaraciones, que según él han puesto en boca suya cosas que no piensa de verdad. De hecho, durante un punto de la entrevista dice admirar a Madonna y su carrera. “Me encanta Madonna”, dice. “Qué manera de arruinar mis oportunidades con esa señorita. Ha tenido más éxito y una mayor sucesión de éxitos que me gustan que todos mis artistas favoritos, y aquí estoy yo, con la gente diciendo que la pongo a parir”.

Por supuesto Ariel Pink se refiere en parte a Grimes, que tras sus declaraciones sobre Madonna acudió a Twitter para llamar al artista “misógino”. Pink cree que sus palabras sobre Madonna fueron sacadas de contexto. “Como cuando digo que Grimes es estúpida por decir que “la caracterización de Madonna de Ariel es un ejemplo perfecto de la misoginia que existe en la industria hoy en día”. Me convierte de nuevo en un enemigo, cuando no tengo más que respeto por Grimes y por Madonna. El titular era “Grimes es estúpida porque odio a las mujeres”. Se supone que demuestra mi odio por las mujeres y por Madonna. De esta manera ves que la gente no ve lo que no quiere ver”.