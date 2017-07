‘Woman’, ¿el himno feminista definitivo de Kesha o una canción fallida?

Parte de la redacción evalúa ‘Woman’, el tema que Kesha ha sacado junto a los Dap-Kings.

“’Woman’ transita territorios demasiado comunes tanto en su letra (“gano mi propio dinero, pago mis propias cosas, no me llames cariño”) como en su melodía country como para causar una impresión cien por cien positiva en una primera escucha; sin embargo, con la ayuda de una interpretación apasionada, un estribillo clásico y los vientos de los Dap-Kings, Kesha ha dado, igual no con un himno feminista, pero sí con un tema divertido, apto para cantar a pleno pulmón en tu taberna favorita, y sobre todo con mucho sentido del humor pese al tema que trata, que es la expresión de la independencia femenina. Al fin y al cabo, Kesha siempre ha sido el alma de la fiesta, la “party girl” por excelencia, y ‘Woman’ firmemente nos devuelve a esa Kesha que ‘Praying’ no reflejaba, a pesar de que esa canción sorprendiera más”. Jordi Bardají.

“Si con ‘Praying‘ Kesha nos convencía por unanimidad, ‘Woman’… no tanto. Ni con la ayuda de los Dap-Kings (Sharon Jones, Amy Winehouse) la canción logra escapar de su melodía forzada e incluso de cierto ambiente triunfito. Esas risotadas por aquí y por allá terminan de ahogar la canción en la mera anécdota. Aquí Kesha se ha dedicado demasiado abiertamente a los hardcore fans que llevaban 5 años esperándola”. Sebas E. Alonso.

“‘Woman’ es de aquellas canciones que me gustan bastante… pero no del todo. Es un single muy clásico, muy pegadizo y su estribillo es un caballo ganador. Pero me chirría el tono agudo, particularmente nasal, que usa Kesha. Y cada vez que la escucho mi cerebro me devuelve, no sé por qué, el ‘Love Me Again’ de John Newman. Lo que sí que me entusiasma es su letra y la forma desafiante y alegre que usa para interpretarla. I’m a motherfucking woman. Me alegro de verla tan contenta. Y orgullosa”. Mireia Pería.