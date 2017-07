Anastacia busca su hueco en Eurovisión sonando al este en ‘Caught in the Middle’

Tras colaborar con nuestros Auryn, publicar un recopilatorio de éxitos, otro disco en directo y celebrar su divertida imitación por Blas Cantó en ‘Tu cara me suena’, vuelve Anastacia.

La autora de ‘Left Outside Alone’ publica nuevo disco, ‘Evolution’, el 15 de septiembre, y esta semana ha llegado a las plataformas de streaming su primer adelanto, ‘Caught in the Middle’, una canción típicamente pop-rock de Anastacia en la que destaca una sección de violines pero sobre todo su punto folclórico (esas cuerdas frotadas) que extrañamente sitúa la canción en algún punto de Europa del este, como si Anastacia buscara representar a Eurovisión en 2018. Y podría, pues la canción dura 2 minutos y 55 segundos. Anastacia de hecho siempre ha vendido más en Europa que en Estados Unidos, así que el giro no sorprende.

‘Evolution’ es el sucesor de ‘Resurrection‘, el que fue el disco de “comeback” de Anastacia en 2014 tras superar la cantante un segundo cáncer de mama.