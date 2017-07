Brian Johnson de AC/DC sale ileso de un aparatoso accidente de tráfico

Brian Johnson, que el año pasado tenía que abandonar AC/DC muy a su pesar debido a sus graves problemas de audición, ha sufrido este fin de semana un grave accidente de tráfico del que afortunadamente ha salido ileso. El artista, de 69 años, participaba en la carrera benéfica de celebridades “Celebrity Challenge Trophy” en el circuito británico de Silverstone. En este caso la lucha era contra el cáncer de próstata. Su coche volcó como podéis ver en las imágenes y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del circuito, sin que se le encontraran heridas de gravedad.

This is AC/DC frontman Brian Johnson and he got more than he bargained for when he drove a vintage Austin A35 at Silverstone… 🙈 pic.twitter.com/Txccejqo8O

— Nick DeGroot (@ndegroot89) July 29, 2017