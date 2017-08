Sia firma un nuevo contrato discográfico y anuncia disco de villancicos originales

Sia ha firmado un nuevo contrato discográfico con Atlantic, según informa la compañía. La cantante estaba hasta ahora en RCA. Su primer trabajo en esta nueva etapa será “una colección de villancicos originales” escritos junto a su colaborador habitual Greg Kurstin, que también es habitual de los créditos de Lily Allen o Adele. Curiosamente, el proyecto navideño se anuncia justo el día que ha llegado el mes de agosto. Eso sí, no será la primera vez que oímos el primer single de un disco de este tipo justo con la llegada del otoño, a finales del mismo mes de septiembre.

El CEO de Atlantic Craig Kallman ha compartido un comunicado en el que llama a Sia “una artista de las que solo se ven una vez por generación”, elogiando su trabajo como cantante y autora y también su “visión revolucionaria de la actuación” y la “innovación de sus vídeos”. También elogia la creación de su “propio universo”.

Pese a la decepción del primer single de su último disco, ‘Alive’, Sia remontó la promoción de ‘This Is Acting‘ convirtiendo ‘Cheap Thrills’ con y sin Sean Paul en una de las canciones del verano pasado, superando muy holgadamente el número de reproducciones en Spotify de la mismísima ‘Chandelier’. De hecho, pese a haber sido editado en enero de 2016, ‘This Is Acting’ es de momento uno de los 40 álbumes más vendidos en todo el mundo este 2017, acercándose ya a los 2 millones de copias vendidas.