Peligra el anunciado número 1 de Lana del Rey en el Billboard 200 por otro “error técnico”

Ayer, fuentes fiables de la industria anunciaron que ‘Lust for Life‘, el nuevo disco de Lana del Rey, sería el nuevo número 1 del Billboard 200, la lista de álbumes de Estados Unidos, tras la consecución de lo equivalente a 103.085 unidades. Procedían de la venta de 80.442 álbumes, 23.976 descargas de pistas sueltas y 30,370,121 streamings. Sin embargo, Billboard informa de que debido a “problemas técnicos” de un proveedor, el anuncio oficial se va a retrasar. La carrera por el nuevo número 1 sigue abierta.

Cunde el pánico en el entorno de Lana del Rey, quien ya viera cómo un error técnico producía hace unos años que se anunciara que ‘High By the Beach’ era su primer top 10 en Estados Unidos, aparte del remix de ‘Summertime Sadness’. En concreto se llegó a publicar que la canción era top 7, cuando en realidad terminaba siendo top 51. Y ahora se teme que el siempre misterioso streaming de Tidal beneficie a Meek Mill o a Tyler the Creator, que eran su competencia en el número 1 de la semana. El anuncio ha indignado a los usuarios de UK Mix, que están indicando cosas como “Billboard está corrupto como la mierda”, “sabía que Billboard mentiría y que Tidal compraría el número 1” o “¿esto es el nuevo ‘High by the Beach’?”.

Aunque el streaming de Tidal y/o Spotify dé la vuelta a esta tortilla, los fans de Lana no pueden quejarse muy alto: ‘Lust for Life’ no ha sido el disco más vendido de la semana pasada en Reino Unido, pero aun así ocupa el número 1 de la lista de álbumes gracias a los 6.000 puntos extra que obtenía procedentes del streaming.

Por su parte Tyler the Creator ha reconocido sus nervios indicando que él, se baja del carro. Para él, a diferencia de para Lana, ‘Flower Boy’ sería el primer número 1 en el Billboard 200.