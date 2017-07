Sorpresa en UK: Lana Del Rey consigue el número uno con ‘Lust for Life’

Lana Del Rey ha conseguido con ‘Lust for Life‘ lo que no consiguió con su anterior disco, ‘Honeymoon’, esto es, que su nuevo disco sea número uno en Reino Unido. Este es el tercer número uno de Lana en el país tras ‘Born to Die’ y ‘Ultraviolence’.

La noticia supone un alivio importante para Del Rey, pues los datos de las "midweeks" británicas adelantaban que el disco sería top 2, en favor de 'Crooked Calypso', lo nuevo de Paul Heaton y Jacqui Abbott. Sin embargo rascando del streaming, Del Rey ha logrado adelantarlos. Ahora falta que la cantante consiga lo mismo en su país, Estados Unidos, donde pelea por el número uno contra Meek Mill y Tyler, the Creator.

Podría decirse que el resultado comercial de ‘Lust for Life’ en Reino Unido corresponde con su recepción crítica: de momento es el disco mejor valorado de Del Rey en Metacritic, habiendo salido la semana pasada. Acumula un 79 sobre 100, en contraste con el 76 sobre 100 de ‘Honeymoon’, publicado en 2015. También es cierto no obstante que el álbum contiene un single potente (‘Love’) y colaboraciones tan destacadas como las de The Weeknd, Stevie Nicks y Sean Lennon Ono, que podrían haber animado sus ventas.

Está por ver si el hipotético disco de 25 filtraciones que planea sacar Del Rey en el futuro consigue estos mismos datos.