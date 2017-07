Lana se plantea sacar un disco con 25 filtraciones… y sus fans enloquecen

De todos es sabido el coladero que ha sido la carrera de Lana del Rey: filtraciones sucesivas que dan para varios discos. Hace 3 años intentamos secuenciar algunas de nuestras canciones filtradas, no oficiales, favoritas, orquestando algo parecido a un hipotético disco de estudio, pero es que desde entonces las filtraciones han continuado sucediendo una y otra vez.

La autora de ‘Lust for Life‘ ha sido cuestionada por este tema durante una charla en Los Ángeles este miércoles por la noche, y Lana ha dicho que se plantea sacar un disco con sus 25 filtraciones e inéditas favoritas. La reacción de los fans presentes lo dice todo: se desata el delirio colectivo. ¡Ahora tendrá que ejecutarlo! ¿Quizá de cara a la próxima Navidad?

El vídeo prueba que Lana del Rey tiene fans ultra fieles, aunque no tantos como para asegurarle los números 1 a ambos lados del Atlántico. ‘Lust for Life’ pelea por ser mañana número 1 en Reino Unido con Paul Heaton & Jacqui Abbott. En principio ella es número 2 en las midweeks, pero Lana está recortando distancias en los últimos días gracias al streaming. En Estados Unidos ‘Lust for Life’ está empatado en las previsiones con lo nuevo de Meek Mill. Se cree que uno de los dos será número 1 aunque Tyler the Creator podría dar la sorpresa.