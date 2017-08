Lana del Rey sí es número 1 en España

Seguimos sin saber si Lana del Rey es finalmente número 1 en Estados Unidos, debido a un “error técnico” que tiene pinta de ser un desorbitado dato de streaming de Meek Mill y/o Tyler the Creator en Tidal. Por una vez, la lista española de ventas llega antes que la estadounidense y esta revela que ‘Lust for Life’ sí es número 1 en nuestro país… y que Meek Mill y Tyler the Creator no han vendido las ¿50? ¿100? copias necesarias para llegar al top 100.

1(E) Lana del Rey / Lust for Life

‘Lust for Life‘ no es el primer número 1 de Lana en España, sino el segundo tras ‘Ultraviolence’. Su último largo hasta la fecha, ‘Honeymoon’, se quedó en el puesto 4 mientras ‘Born to Die’ se quedó en el puesto 7, eso sí resultando un sleeper certificado como platino. A falta de ver qué pasa con Estados Unidos, ‘Lust for Life’ es también número 1 en Reino Unido, Suecia, Noruega y Australia. En Francia es número 3 y en Alemania número 8.



3(E) Romeo Santos / Golden

El artista de bachata Romeo Santos llega al puesto 3 con su nuevo disco, un puesto por encima de ‘Formula Volume 2’, que no obstante aguantó 101 semanas en el top 100, el máximo permitido.



6(86) Linkin Park / One More Light

Tras el triste suicidio de su líder, Chester Bennington, el interés por el último disco de Linkin Park se ha revitalizado y el álbum sube del puesto 86 al 6, representando la subida más fuerte de la semana y también el puesto más alto que logra este último álbum en nuestro país. A su lanzamiento fue número 7.



37(52) Rosalía / Los Ángeles

92(VE) Rocío Márquez / Firmamento

Quizá debido a su gira (hace poco hubo otro sold-out en Madrid en Veranos de la Villa), quizá debido a una oferta de vinilos a menos de 18 euros en unos grandes almacenes, el disco de Rosalía, que llegó a ser puesto 18, vuelve a remontar.

El disco de Rocío Márquez, que no en vano se vende al lado en las estanterías de los grandes almacenes, vuelve a la lista en la que supone su 8ª semana.



46(E) BSO Dunkirk

La banda sonora de ‘Dunkirk’, por aquí conocida como ‘Dunkerque’, se cuela entre los 50 más vendidos. La música es del archiconocido Hans Zimmer, responsable de la música de ‘El rey León’, ‘Gladiator’, etcétera.



84(E) Foster the People / Sacred Hearts Club

El nuevo disco de Foster the People, el notable ‘Sacred Hearts Club’, logra colarse en el puesto 84 en nuestro país. El anterior, ‘Supermodel’, lograba llegar hasta el puesto 70. El grupo todavía tiene que estrenar un videoclip para alguna de las canciones de este álbum, que ni se asoma por el top 100 británico.