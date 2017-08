La sentencia de cárcel para el batería de La La Love You ya es firme

Según ha informado el propio grupo a través de sus redes sociales, la Audiencia Provincial de Asturias ya se ha pronunciado sobre al recurso presentado por Rafa Torres, batería del grupo madrileño La La Love You, contra la sentencia de dos años de cárcel dictada por el Juzgado de Gijón meses atrás. La Audiencia ha ratificado la sentencia del juzgado, desestimando las pruebas aportadas por la defensa de Torres (un vídeo donde se ve la actuación de la Policía y el parte de lesiones que presentó), condenándole definitivamente –ya no caben más recursos– a los dos años de cárcel, a indemnizar a los agentes implicados en su detención durante un altercado en 2014 y a asumir las costas del proceso jurídico.

Todo esto suma 18.989€ que el músico no puede asumir, por lo que sus amigos han iniciado una campaña de crowdfunding para colaborar con él en el pago de esa deuda. En el escrito que acompaña esta iniciativa, se califica el juicio de ˝montaje” y “farsa”, cuestionando por qué se ignoró en él tanto el parte de lesiones como el vídeo que aportó Rafa como pruebas: en él, según su defensa, se ve que no hubo ninguna agresión por su parte y que los policías no se identificaron, en contra de lo que afirmaron en juicio. También se apunta a las contradicciones en las declaraciones de los agentes y a falsos testimonios de algunos testigos.

Recordemos que en 2014 Rafa denunció la agresión de esos dos agentes que, supuestamente, le confundieron con un ladrón cuando el músico volvía a su hotel tras un concierto del grupo en Gijón. Sin embargo, los agentes respondieron a su vez una denuncia contra Rafa por lesiones durante esa detención, resultando en esta sentencia ya definitiva.