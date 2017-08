La última esperanza del synth-pop ochentero se llama Joan

Entre trap y dancehall, ¿queda hueco en los corazones de la juventud (real o de espíritu) para un poco de synth-pop? El dúo de Arkansas Joan, en el que ninguno de los dos protagonistas se llama Joan, ha publicado en la red dos temas que beben del synth-pop ochentero. El primero era ‘Take Me On’ y no tenía nada que ver con ‘Take On Me’ de A-ha aunque sonaría bien con sus mismos teclados. Por él sobrevuela el espíritu de las películas de John Hughes, el italo disco de hits menores de la época tipo ‘GTO’ y todas las cosas que han recuperado con acierto de aquella época The 1975.

Más contagiosa es aún la nueva canción que han lanzado hace un par de semanas. Se trata de ‘Love Somebody Like You’, en la que mientras las estrofas tipo R&B podrían estar más cerca del Justin Bieber de ‘Purpose’, el estribillo es una explosión de color que ni los primeros The Sound of Arrows. Atención también a ese saxo un tanto George Michael.

A falta de averiguar cómo suenan sus siguientes canciones, Joan, cuya imagen freak en las fotos promocionales (¿de verdad serán ellos?) no se escapa a nadie, han anunciado un concierto en Londres el próximo mes de septiembre que puede ser decisivo en su carrera.