“El peor festival de España” termina con cancelaciones, saqueos y críticas

Este fin de semana se ha celebrado en Cabo de Ajo, Cantabria la primera edición de Delirium Festival, un nuevo festival de música electrónica que estaba llamado a ser un reclamo para los amantes de la música de baile en el norte de España pero que ha acabado como el rosario de la aurora por culpa de la mala organización. Muchos hablan ya de “estafa” y del “peor festival de España”.

Nada más empezar el festival cancelaban su actuación los tres cabezas de cartel, que no son cualquier persona, pues hablamos de Richie Hawtin, DJ Snake y Steve Angello. El festival defendía que estos artistas “decidieron cancelar unilateralmente sus actuaciones por problemas de diversa índole”, peros los artistas, por ejemplo Richie Hawtin, defienden que el festival no les ha pagado parte de su caché por adelantado como supuestamente se había acordado.

La mayor parte de las críticas que ha recibido Delirium se debe a su organización. Los asistentes la han tachado de caótica y han descrito por ejemplo que los párkings se llenaron enseguida y varios conductores hubieron de aparcar sus automóviles en el pueblo o que de las duchas solo salía un “chorrito de agua”. También han condenado el espacio reducido del camping, que no se pudiera acceder a él con comida y bebida propia, que se eliminaran servicios como cargadores de móviles o que se apagara la pantalla de un escenario. También la limpieza del festival ha sido un desastre. Algunos lo han llamado “basurero”.

Esta mala gestión del festival provocaba el domingo varios saqueos a los servicios de bar, aparentemente aprobadas por los mismos camareros, conscientes de que no iban a cobrar de todas formas. La gente se agenció botellas de agua, vino o sillas.

Sorry2my fans but I won't play @deliriumfestivl 2nite.They did not honour our agreement.I wish everyone a safe&successful first festival :(

— Richie Hawtin (@richiehawtin) 11 de agosto de 2017