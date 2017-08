Bonnie Tyler eclipsa el eclipse total con su actuación de ‘Total Eclipse of the Heart’

Este lunes Bonnie Tyler y DNCE, la banda de Joe Jonas, se han subido al escenario del crucero Royal Caribbean para cantar ‘Total Eclipse of the Heart’ durante el eclipse solar total, que en Estados Unidos pudo verse durante el mediodía (en España por la noche y solo parcialmente) y que no volverá a producirse hasta 2019.

Tyler ha amenizado así la velada a los pasajeros que viajaban de Florida al Caribe durante el comentado eclipse y casi eclipsó al mismo eclipse con su actuación, que fue de lo más comentado del día, por ejemplo en Twitter. Para colmo, ‘Total Eclipse of the Heart’ es ahora mismo la canción más vendida en iTunes USA y se espera que sus datos en streaming hayan sufrido también un ascenso dramático, casi tan dramático como la canción.

La cantante galesa ofrecía una entrevista a CNN unos minutos antes de su actuación, donde el presentador le ponía en un aprieto, preguntándole “¿qué crees que diferencia un eclipse total del corazón a un eclipse solar total?” (no os perdáis su cara de póker al escuchar la pregunta). Esta respondía: “cuando te rompen el corazón, sientes el eclipse total … y ya sabes, este universo es increíble y [cosas como el eclipse] nos recuerdan lo que hay ahí afuera y de lo que somos parte”. Salvada por los pelos.

iTunes USA 🇺🇸

#1. Bonnie Tyler – Total Eclipse of the Heart (+1) pic.twitter.com/joUrJ9XWQd — BCharts (@bchartsnet) August 21, 2017