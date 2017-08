Azealia Banks actúa por primera vez en la televisión americana… y presenta un single antiguo

Azealia Banks actúa este jueves en Nueva York y además ha anunciado otras fechas en Los Ángeles y Europa (nada de España por ahora) para lo que parece que será su “comeback” definitivo tras las polémicas que plagaron su carrera durante el año pasado, lo que incluye un “beef” con Rihanna, un espantoso enfrentamiento con Russell Crowe que hasta llegó a los tribunales y por supuesto su polémica con Zayn Malik, por la que luego se disculpó).

A propósito de su concierto en Nueva York, Banks se ha pasado esta mañana por Good Day New York de FOX para hablar de sus nuevos proyectos y actuar en la que ha sido su primera actuación en la televisión americana. No ha cantado nada nuevo sino que se ha decantado por ‘The Big Big Beat’. Una decisión lógica teniendo en cuenta que es su segunda canción más escuchada en Spotify después de ‘212’ y que no iba a presentar ‘Chi Chi’, su single más reciente, dedicado a la cocaína, en un programa matutino de alta audiencia.

Durante la entrevista, Banks ha hablado sobre su sello Chaos & Glory, a través del cual ha reeditado su última mixtape ‘Slay-Z’, y su colaboración con Iggy Azalea (dice que su sello no está poniendo las cosas fáciles para su colaboración, pero que quiere a la australiana en su tema inédito ‘Anna Wintour’) y dicho que le gustaría colaborar con 50 Cent en su tema ‘Playhouse’, también inédito. Además ha hablado de su línea de jabones.