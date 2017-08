Halsey defiende su feminismo después de que un fan la haya criticado por salir en ‘Playboy’

Halsey es portada de Playboy en su número de septiembre/octubre. La entrevista puede leerse en la página web de la revista, para la que de hecho ya posó en 2015, aunque para ver la sesión de fotos completa naturalmente hay que comprar su edición física. De primeras parece que la sesión de Halsey no es tan atrevida como la de Azealia Banks o la de Sky Ferreira.

Por supuesto, posar para Playboy puede provocar reacciones de todos tipos por parte de los fans, y Halsey se ha topado con uno en Instagram que ha cuestionado su feminismo por salir en esta revista erótica dirigida en gran parte al público masculino. “Eres feminista pero enseñas tus pechos en Playboy”, ha acusado el fan. Halsey, que no suele callarse, ha decidido contestarle: “Es una locura, puedo enseñar mis tetas en Playboy, actuar en el Nobel de la Paz, dar un discurso en la gala de Planned Parenthood [NdE: a favor del aborto] con Hillary Clinton, sacudir mi trasero en 300 escenarios, dar otro discurso en Naciones Unidas, beberme 150 chupitos de tequila, conseguir un disco número uno y manifestarme en las calles de Washington DC… ¡todo en un año! Últimas noticias: una mujer puede ser multidimensional #NoSomosSoloUnaCosa. Que quede puto claro”.

Halsey ha publicado este año ‘hopeless fountain kingdom’, que de momento es el primer disco hecho por una mujer solista que ha logrado el número uno en Estados Unidos. Contiene el éxito ‘Now or Never’ y canciones tan reivindicables como ‘Bad at Love’ o ‘Strangers’ con Lauren Jauregui de Fifth Harmony, una canción rara por su temática bisexual que muchos fans entenderán como un un claro himno LGBT, causa a la que Halsey se ha adscrito con pasión durante toda su carrera.

