Un fan sube la parte de Nicki Minaj en el vídeo de ‘Swish Swish’ por separado a Youtube

“Nicki Minaj – Swish Swish (Official Video) ft. Katy Perry”. ¿Hay algo mal? ¿Se ha equivocado un becario titulando el nuevo vídeo de Katy Perry para su single con Nicki Minaj, ‘Swish Swish’, que se ha estrenado este miércoles y es tan delirante como se esperaba? ¿Ha subido alguien un “fake” de este a Youtube?

La respuesta es sí. Una cuenta “fake” de Nicki Minaj [NdE: este artículo informaba erróneamente en un principio que era la cuenta oficial de la artista; hemos enmendado el error] ha subido a Youtube el minuto y veinte segundos de vídeo que protagoniza la rapera en el vídeo. No vamos a culpar a quien lo haya hecho: no son pocas las personas que opinan que la parte de Minaj en ‘Swish Swish’ es la mejor del vídeo. Además, en la historia es Minaj quien prácticamente salva a Perry y a su equipo de “tigres” del fracaso más absoluto en el partido de baloncesto.

En listas, sin embargo, no puede decirse que sea así: ‘Swish Swish’ es sobre todo una canción de Katy Perry y está a punto de conseguir 100 millones de reproducciones en streaming, algo de lo que no puede presumir Minaj este año: sus mayores triunfos hasta ahora han sido colaboraciones para otros, sobre todo ‘Swalla’ de Jason Derulo. Además, en Youtube no le va tan mal: su aburridísimo vídeo con Future suma 44 millones de visitas.

Por cierto, no va a pasar otra quincena sin nuevo single de Minaj: la rapera publicará una nueva colaboración con London on Da Track, ‘No Flag’, que también incluye a Offset de Migos y a 21 Savage, durante este jueves.