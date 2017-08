Blas Cantó, “borracho” e “irresponsable”, no suena para nada a DNCE en su nuevo single

Blas Cantó, ex integrante de los exitosos Auryn, aquellos One Direction españoles que lograron varios discos de platino y oro en España entre 2012 y 2016, tras lo cual se separaron, sigue con su carrera en solitario tras su triunfal paso por ‘Tu cara me suena’ y el éxito de su primer single ‘In Your Bed’ y hoy protagoniza uno de los lanzamientos destacados de la semana con su nuevo single, ‘Drunk and Irresponsible’.

‘Drunk and Irresponsible’ es un tema festivo en tanto que saquea sin piedad y de manera muy poco disimulada uno de los éxitos pop más divertidos de los últimos años, ‘Cake by the Ocean’ de DNCE, hasta el punto que parece que esté pidiendo de rodillas y por favor una demanda. La letra nos habla de un “affair” que Cantó prefiere mantener en secreto: “no se lo digas a tu madre, ella no lo sabe, no se lo digas a tu padre, se va a enfadar, no le gusta que yo esté en tu cama”. “Si solo supieran las cosas sucias que puedes hacer”, tontea Cantó. “Esas cosas no se aprenden en la escuela”.

Aunque las referencias a un “vestido” tirado “en el suelo” de la letra de ‘Drunk and Irresponsible’ apuntan a que Cantó dirige esta canción a una amante femenina, como lo hacía en ‘In Your Bed’, el secretismo que plantea la canción podría entenderse como que juguetea con una posible relación bisexual. Cantó de hecho insinuó ser bisexual en Sálvame hace unos meses, aunque sobre todo insistía en su rechazo a las etiquetas y defendía que se debería dejar de asumir como norma la heterosexualidad de las personas.

Claro que DNCE tampoco han inventado las canciones pop verbeneras. Y ellos lo saben. Por eso se han juntado con Rod Stewart para una revisión de su éxito ‘Do Ya Think I’m Sexy?’ de 1978. Joe Jonas y los suyos suenan completamente en su salsa.