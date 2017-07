Blas Cantó aclara que no ha salido del armario

El ex Auryn Blas Cantó promocionó a lo grande su single en solitario ‘In Your Bed‘ en un programa de Telecinco. Cuando Lydia Lozano le preguntaba si la canción era “sobre una ex”, él respondía: “De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía”, todo ello sin que Lozano se diera cuenta del verdadero alcance de sus palabras. Algunos interpretaban que estaba saliendo del armario, otros que era bisexual, y otros que simplemente estaba jugando con la ambigüedad de un Robbie Williams circa ‘Old Before I Die’, que incluía la pregunta “am I straight or gay?”. Nada que no hubiera hecho David Bowie 40 años atrás.

Ahora Blas Cantó ha aclarado que no ha salido del armario durante una entrevista. Al parecer, simplemente, quería que se dejara de dar por hecho que todo el mundo es heterosexual. “No dije que fuera gay en ningún momento”, ha dicho a Chance de Europa Press. “Lo que quise decir en aquel momento es que tenemos que ser más abiertos de mente. No podemos decir “hola, ¿Cómo está tu novio?”. Hay cosas más allá y no hay que etiquetar a las personas (…) Ese es mi mensaje con mi música, mis seguidores y ese es el mensaje que va a llegar con mi música, que el amor está más allá que las personas”. Finalmente añade que el amor de su vida es su madre.

‘In Your Bed’ supera los 2 millones de reproducciones en Spotify, y casi otros 2 en Youtube, desde su lanzamiento hace cuatro meses.