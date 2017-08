Cintia Lund / New York Anthem

‘Don’t Cry For Me Manhattan’, cuyo vídeo estrenamos en JENESAISPOP meses atrás, supuso una excelente carta de presentación para este ‘New York Anthem’, primer disco largo (más bien un mini-LP) publicado en Subterfuge por la canaria –educada en Estocolmo, Nueva York y Madrid– Cintia Lund. Una canción tan sencilla melódicamente como directa en intenciones: engancharse a nuestro subconsciente con una base contundente, un sonido de guitarras característico y arreglos poco convencionales en el panorama nacional. Sin embargo esa es solo una de las múltiples caras que revela esta mujer en su primer disco, demostrando que no ganó por nada el certamen de artistas noveles BDcoder en 2016. Con elegantes aproximaciones al blues rock humeante y sinuoso, á la Lynch (‘Screwdriver’, ‘Don’t Be Cruel’), singulares ecos jamaicanos (‘I’m Not A Hipster’) o de canción de entreguerras (‘Coney Island’), Lund impide que se le cuelgue la etiqueta de “otra cantautora folkie” a la que apuntaba, por ejemplo, ‘Red Velvet’, demostrando una personalidad poco frecuente. Una renta nada desdeñable, teniendo en cuenta lo complicado que está el panorama para destacar. Es una lástima que, en un par de ocasiones, las intenciones de la producción (me refiero a la dream pop ‘Pink Chair’ o a esa reminiscencia Kavinsky de ‘Karma’) resulten estar por encima de las propias canciones, porque de otro modo estaríamos ante uno de los debuts de la temporada. Pero, eso sí, Cintia Lund tiene margen de crecimiento y ‘New York Anthem’ justifica la atención hacia sus siguientes pasos.

Calificación: 6,6/10

Lo mejor: ‘Don’t Cry For Me Manhattan’, ‘Screwdriver’, ‘I’m Not A Hipster’, ‘Don’t Be Cruel’

Te gustará si: te hubiera gustado que Russian Red explorara otros territorios sonoros.

Escúchalo: Spotify