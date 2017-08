John Maus estrena ‘The Combine’, vuelve con dos discos y reedita su discografía en vinilo

Tras seis años de silencio discográfico casi total, durante los cuales sí hemos escuchado un recomendable disco de rarezas, lanzado en 2012, el 27 de octubre se publica el nuevo álbum del compositor y profesor de filosofía John Maus, ‘Screen Memories’. Por si fuera poco vuelve con esta adorable foto nueva de él junto a un todavía más adorable gatito naranja.

Maus, que en 2014 sí sacó la cabeza de su madriguera para defender a Ariel Pink de las acusaciones de misoginia que le dirigió Grimes, adelanta su nuevo álbum con ‘The Combine’, que vuelve a ahondar en el estilo de synth-pop oscuro y lo-fi vía post-punk que acostumbra el autor del excelente ‘We Bust Become the Pitiless Censors of Ourselves’.

‘Screen Memories’ será el primero de dos discos de material inédito que Maus publicará próximamente. El otro se titula ‘Addendum’ y saldrá en vinilo como parte de un “boxset” que recopilará la discografía de Maus en este formato. Saldrá a partir de abril de 2018. La colección contendrá además un libreto de 56 páginas, escritos y fotos exclusivas. Además, uno de los primeros países donde mostrará en directo este material es el nuestro: el próximo 3 de noviembre estará en el Café La Palma de Madrid; al día siguiente, el 4 de noviembre, actúa en el festival Cønjuntø Vacíø de El Prat (Barcelona).

‘Screen Memories’:

01 The Combine

02 Teenage Witch

03 Touchdown

04 Walls of Silence

05 Find Out

06 Decide Decide

07 Edge of Forever

08 The People Are Missing

09 Pets

10 Sensitive Recollections

11 Over Phantom

12 Bombs Away