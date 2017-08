Paloma Faith quiere que los hombres muestren sus emociones en la bailable ‘Crybaby’

Paloma Faith, autora de la magistral ‘Only Love Can Hurt Like This’, vuelve con single y cambio de sonido. Lo nuevo de Faith se titula ‘Crybaby’ y abandona las cuerdas, los vientos y el sonido Motown de su anterior álbum, ‘A Perfect Contradiction’, para adentrarse de lleno en el R&B y la música disco. Y sí, esa es Paloma embarazada en una armadura “cyborg”.

‘Crybaby’ es el primer adelanto de ‘The Architect’, el nuevo álbum de Faith, que sale el 17 de noviembre. Es una composición de la propia Faith junto a Lindy Robbins, Cleo Tighe y Starsmith, productor británico a quien probablemente recordarás por su conocida remezcla de ‘Bad Romance’ de Lady Gaga. Faith dice que ‘Crybaby’ se hace una pregunta: “¿y si los hombres mostraran más sus sentimientos?” Continúa. “Si los hombres creyeran que socialmente es más aceptable estar más en contacto con sus sentimientos, ¿habría tantos problemas en el mundo? Personalmente creo que habría menos”. Durante un punto de la letra, Faith canta: “no tienes que hacerte el machote, déjate llevar y sé libre, ábrete a mí”.

En el anterior disco de Faith, ‘A Perfect Contradiction’, ya encontrábamos varios estilos de música negra como la mencionada fórmula Motown (‘Taste My Own Tears’), el R&B de la vieja escuela (‘Take Me’) o el funk (‘Mouth to Mouth’), además de una canción tan electrónica como ‘Impossible Heart’, sin embargo ‘Crybaby’ contiene un claro fondo neo-soul y de disco contemporáneo que podemos emparentar a canciones recientes de Beyoncé (‘Love on Top’) o Bruno Mars (‘Treasure’).