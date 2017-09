Hurts bailan en pleno funeral en ‘Ready To Go’

El dúo británico Hurts ha confirmado que el single que presentó meses atrás, ‘Beautiful Ones’, estará incluido en su nuevo álbum, el cuarto ya de su carrera. Llevará por título ‘Desire’ y se publica este mismo mes, el día 29 de septiembre. Y hoy mismo presentan el que es su segundo single oficial, un ‘Ready To Go’ en el que, como en aquel, confirman que han decidido presentar sus canciones en una producción contemporánea, lejos del baladismo clásico de su debut, ‘Happiness’ y ‘Exile’, su segundo disco. ‘Surrender‘, publicado en 2015, supuso una decepción para muchos por, entre otras cosas, precisamente su acabado modernito.

‘Ready To Go’ es, con unos coros muy característicos de las producciones actuales, incluso más bailable que aquel primer avance, aunque está protagonizado por un ágil riff de piano y con un estupendo puente pseudo-gospel que ya querrían para sí los Maroon 5 de 2017.

Su vídeo, de excelente factura visual –como es costumbre en ellos– cuenta una historia terrible, en la que el guapo Theo Hutchcraft –uno de los invitados al reciente vídeo de ‘Boys‘ de Charli XCX– pierde a su amada. Pero su peculiar manera de llorarla es representar una coreografía muy especial durante el ágape posterior al funeral, para asombro de los invitados. Adam Anderson, la otra mitad de Hurts, tiene su propio momento estelar con la cara cubierta de mariposas.

La letra de la canción, explica Theo, tiene un mensaje positivo, aunque no lo parezca por sus imágenes: “es una canción que habla de vivir la vida al máximo. El vídeo, por el contrario, aborda la pena y la dificultad de muchos hombres a la hora de manejar sus emociones; algo que es particularmente problemático en el Norte de Inglaterra, donde rodamos el vídeo. Esperamos que el mensaje positivo y de celebración de la vida tanto del vídeo como de la canción, llegue a todo el mundo.”

Tracklist de ‘Desire’:

1. Beautiful Ones

2. Ready To Go

3. People Like Us

4. Something I Need To Know

5. Thinking Of You

6. Wherever You Go

7. Chaperone

8. Boyfriend

9. Walk Away

10. Wait Up For Me

11. Spotlights

12. Hold On To Me

13. Magnificent