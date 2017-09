Buena aceptación para la caracterización de Rami Malek (‘Mr Robot’) como Freddie Mercury

Coincidiendo con el que tendría que haber sido el 71º cumpleaños de Freddie Mercury, Entertainment Weekly compartía en las últimas horas de este martes 5 de septiembre la primera instantánea que se conoce de Rami Malek -más conocido como protagonista de ‘Mr Robot‘- caracterizado como el líder de Queen para su biopic ‘Bohemian Rhapsody’.

No hay nada más polémico que una caracterización de este tipo, y si no que se lo pregunten a Zoe Saldaña, pero en este caso el asombroso parecido en esta foto entre Rami y Mercury ha provocado que la red apoye casi de manera unánime -un verdadero milagro- la deriva de este proyecto. Aunque algunas voces sí llaman a la calma, pues aún hay que ver a Malek en acción en la propia película en sí, para empezar porque cantará y en estos momentos está en Abbey Road grabando voces, lo cierto es que hay incluso quien asegura que la nominación al Oscar es posible.

‘Bohemian Rhapsody’ alternará la voz de Rami Malek con la de Freddie Mercury. En cualquier caso, no llegará a los cines hasta finales de 2018, en concreto el día de Navidad, 25 de diciembre. Tratará la vida de Mercury desde 1970 hasta 1985, seis años antes de su muerte, y se ha avisado abiertamente de que no se ahondará en su “lado oscuro” (el artista falleció tras contraer el sida), aunque ese “lado” también será “homenajeado”.

