Portadón, de culo, para ‘MASSEDUCTION’ de St Vincent

St. Vincent ya había compartido el single ‘New York’ extraído de su nuevo disco, pero hoy es cuando comparte la portada de ese largo que ha grabado llamado ‘MASSEDUCTION’ y que se publicará el 13 de octubre a través de Loma Vista Recordings. Según la nota de prensa de su distribuidora en España Music as Usual, “las temáticas de poder y sexo, las relaciones en peligro y la muerte son preocupaciones que atraviesan el álbum”, que contará con “guitarras y pianos, sintetizadores y cuerdas, y beats de batería que resuenan enérgicos” en sus 13 temas. No hay duda de lo primero desde que vemos la portada con la que suponemos Annie Clark de culo. Hemos visto culos en muchas portadas, de Bruce Springsteen a Scissor Sisters, pero no hay duda de que aquí el signo es reivindicativo y/o irónico. De hecho, St Vincent ha compartido una serie de vídeos cómicos en redes sociales en las que responde preguntas absurdas de los periodistas, tipo “¿qué tal es tocar con tacones?”. Puedes verlos recopilados en el NME (y el de los tacones, bajo estas líneas).

El álbum ha sido co-producido por St. Vincent y Jack Antonoff en los Electric Lady Studios de Manhattan, con grabaciones adicionales en Rough Consumer Studio en Brooklyn y Compound Fracture en Los Angeles. “Cada disco que hago tiene un arquetipo,” dice Clark en la mencionada nota de prensa. “En ‘Strange Mercy’ eran amas de casa medicadas. En ‘St. Vincent’ era una líder de una secta futurista. ‘MASSEDUCTION’ es diferente, es en primera persona. No son hechos contrastables, pero si quieres saber algo acerca de mi vida, escucha este disco.”

Los invitados especiales del disco incluyen a Thomas Bartlett al piano, Kamasi Washington al saxo, Jenny Lewis a las voces, y Sounwave en la producción de beats. Greg Leisz y Rich Hinman añaden pedal steel, y Tuck and Patti Andress contribuyen con guitarra y voz respectivamente en una selección de temas.

Al mismo tiempo se comparte un nuevo single que no tiene nada que ver con el anterior y que responde al nombre de ‘Los Ageless’. De corte electrónico y muy popero, es más vinculable al sonido de singles viejos como ‘Digital Witness’.