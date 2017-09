Primera y única regla en Twitter: no cuestiones a Cher

Cher, autora de “WTF is MDNA”, uno de los mejores tuits de la historia, se ha vuelto a superar esta semana en Twitter. La causa ha sido Donald Trump y su polémica decisión de revocar el DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, implementado por Barack Obama en 2012 y que protege a miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos de la deportación garantizándoles trabajos temporales o acceso a la salud pública. A estos inmigrantes se les llama “dreamers”, “soñadores”.

La intérprete de ‘Believe’ ha expresado su opinión (en contra) sobre esta noticia en Twitter, criticando a Trump por su cobardía: “¡¡aquellos que puedan deben acoger a un SOÑADOR en su casa y protegerlo!! Yo estoy dispuesta a hacerlo y OTROS EN LA INDUSTRIA HARÁN LO MISMO!!”, ha escrito. “¡¡Estados Unidos ha sido el único hogar de nuestros soñadores!! ¿Podemos tirarlos a la selva ahora? Trump es un absoluto cobarde. ¿Por qué no revocó DACA “él mismo” en televisión? La única intención de Trump y la de su partido amante de los nazis es que Estados Unidos vuelva a ser blanco. ¡¡A él no le importan los soñadores!!”

A propósito del tuit de Cher en el que asegura que acogería a inmigrantes en su casa, una persona totalmente random en Twitter que responde al nombre de “Brenda Webb” ha cuestionado a la cantante en la red social escribiendo “claro que lo harás, Cher… ¡me lo creeré cuando lo vea!” Y entonces Cher ha replicado: “mantén los ojos abiertos, zorra”. Webb, que se describe en Twitter como “madre soltera, creyente de Jesús y persona positiva”, ahora puede añadir a su biografía “aniquilada por Cher”. También dice que la política le molesta, de modo que habrá aprendido a no meterse en asuntos de semejante índole… sobre todo si los va a discutir con Cher.

Those Who Can Must Take a DREAMER In2 Their Home & Protect Them‼️I’m Ready 2 Do This & 🙏🏻Others in MY BUSINESS WILL DO THE SAME‼️SANCTUARY

— Cher (@cher) September 5, 2017