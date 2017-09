Bonjour, les copains! (8): Polo & Pan, Lisza, Alvvays, Part-Time Stories, Iron & Wine…

He aprovechado el verano, entre otras cosas, invirtiendo en mi particular i+d musical. Sobre todo por no dejar de lado temas que termino por descubrir cuando ya tengo mis listas del año cerradas, que resulta que me encantan y no puedo meter en ningún lado, como si jamás hubieran existido. Intentando que no pase, he estado haciendo los deberes para poder compartir aquí unos proyectos bastante jugosos que me han acompañado estas últimas semanas.

Arrancamos con Cléa Vincent, una joven parisina que se cansó de ser economista y se puso a explotar sus propias canciones. Su ultra recomendable álbum debut ‘Retiens mon désir’, publicado a finales del pasado año, nos acerca a la delicadeza un pop de aires retro bañado del europop de los 80. Esta primavera sorprendió con nuevo EP titulado ‘Tropic-Clea’ que fusiona bossanova y samba con el pop melódico de todos los tiempos. Como muestra no os perdáis ‘Destination Tropicale’, coescrita por la propia Vincent junto a Kim Giani y Raphaël Thyss.

Publicando su tercer álbum de estudio vienen San Cisco, una banda australiana formada en 2009, que evocan el indie de bandas como Vampire Weekend o Flaming Lips. ‘That Boy’ es uno de los temas destacados de ‘The Water’, una monada de álbum con una de las portadas más bonitas con las que me he topado últimamente. Aunque hablando de monadas, los últimos singles de los canadienses Alvvays puede presumir holgadamente de tal cualidad. Al brillante ‘In Undertow’ le han sucedido ‘Tonite’ y ‘Plimsoll Punks’ que no hacen sino acrecentar las ganas de escuchar al completo su nuevo álbum ‘Antisocialites’, que llega precisamente esta semana.

Volvemos a nuestro tour francófono y nos plantamos en París de la mano de L’Impératrice, el proyecto de discopop atemporal de unos músicos que cambiaron sus instrumentos de cámara por los sintetizadores. L’Impératrice no sólo resultan interesantes por su exquisita forma de acercarse al French Touch sino también por la infinidad de referencias cinematográficas que inundan sus trabajos. No podía ser menos su último EP, ‘Séquences’, para cuyo tema principal, ‘Sultans des Iles’, han realizado un clip homenaje al cine de terror de serie B. Pasen y vean.

Sin ir muy lejos encontramos a Part-Time Friends, el proyecto de pop de Pauline Lopez de Ayora y Florent Biolchini. El dúo acaba de presentar el single ‘Street and Stories’ en dos versiones, la cantada en francés y su igual en inglés. Me quedo con la primera que me resulta mucho más glamurosa que la segunda, dónde va a parar. La cantautora belga Lisza, ha sido otro de los mejores descubrimientos de 2017. Su primer álbum, ‘La vie sauvage’, mezcla estilos pop de ayer y hoy reforzados por una voz llena de matices que, como dice en su nota de promo, van desde Césaria Évora hasta Astrud Gilberto. Por otro lado, no es difícil adivinar que la canción elegida para esta playlist, ‘Vagabond’, está en mi top del álbum por esa intro casi calcada al ya clásico ‘Por qué te vas’ (de José Luis Perales, popularizada por Jeanette). ¡Bienvenida seas, Lisza!

Otros que presentan vídeo y single chulísimo son el dúo Polo & Pan, formado por los DJs Polocorp (Paul Armand-Delille) y Peter Pan (Alexandre Grynszpan), que este año han publicado su primer largo, ‘Caravelle’. Me he quedado bastante enganchada al sonido y la estética de este proyecto, especialmente al tema ‘Cœur croisé’.

High Highs es otra boniquez de estas que se encuentran por la red en tardes tontas de verano. La banda de Sídney, formada por Jack Milas y Oli Chang, lanza el single ‘St. Marie’ después de dos largos y varios EPs desde su formación en 2010. También me he topado con esta preciosa versión del ‘Condemnation’ de Depeche Mode que no es otra cosa que el homenaje a Travis Peterson, el director de cine y videoclips, que falleció en Los Ángeles en diciembre de 2016 a los 40 años. Peterson dirigió clips de Ariel Pink, Glass Candy, Nite Jewel, Vivian Girls o La Sera entre otros muchos. ‘Condemnation’ es interpretado por Ramona Gonzalez (conocida artísticamente como Nite Jewel), Julia Holter, Cole MGN y Nedelle Torrisi. Los beneficios obtenidos del 7” serán donados a la fundación Didi Hirsch Mental Health Services de Los Ángeles.

Desde Devon (Inglaterra), llega Alice Jemima, cuyo debut ya os anunciamos hace unos meses, y ahora presenta nuevo single llamado ‘Home’. Dice que le cambió la vida el momento en el que compró una entrada para el festival de Glastonbury y empezó a componer sus propias canciones. Después de que su versión casera de ‘No Diggity’ (de Blackstreet) literalmente lo petara en las redes no fue difícil que llamara la atención de su sello actual Sunday Best. Pop de voz dulzona que nos lleva a referencias como Corinne Bailey Rae o KT Tunstall. De Inglaterra también provienen Bombay Bicycle Club, cuya trayectoria hemos seguido bastante de cerca, y este año traen nuevo trabajo. De momento contamos con dos temas de corte acústico y deliciosos arreglos vocales que hará las delicias de fans de Fleet Foxes o Sufjan Stevens.

Como también lo hará el nuevo álbum de Iron & Wine, ‘Beast Epic’, con esa portada con Sam Beam bordadito que tantas ganas da de tocar. <3, *emoji corazón*… Qué gusto me ha dado ponerlo, oigan. ‘Call It Dreaming’ fue el single de presentación y parece que va a ser una de mis favoritas del álbum. También me he enganchado a la versión acústica de ‘Echo Home’ de The Kills que han publicado en su 10” non-electric de edición limitada. Soy así de básica, me pones una canción buena al desnudo y ahí estoy soltando lágrimas porque sí. Para terminar propongo ‘Pioneer Square’ de Dwntwn, que han publicado este verano su primer largo, ‘Racing Time’, tras tres singles y otros tres EPs. El disco incluye hasta una versión del mítico ‘As the Sparrow Goes’, popularizado en su día por Anita Carter (la pequeña de la Carter Family) y para la que los de Los Ángeles han invitado a colaborar a Carlene Carter, hija de June Carter y el primer marido de ésta.

‘Destination tropicale’ – Cléa Vincent & Kim Giani

‘That Boy’ – San Cisco

‘Dreams Tonite’ – Alvvays

‘Sultans des îles’ – L’Impératrice

‘Cœur croisé’ – Polo & Pan

‘Vagabonds’ – LISZA

‘Streets and Stories’ – Part-Time Friends

‘St. Marie’ – High Highs

‘Condemnation’ – Ramona Gonzalez

‘To the Bone’ – Bombay Bicycle Club

‘Call it Dreaming’ – Iron & Wine

‘Home’ – Alice Jemima

‘Echo Home (Non-Electric)’ – The Kills

‘Pioneer Square’ – DWNTWN