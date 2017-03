Ready for the weekend: Lorde, Ed Sheeran, Los Punsetes, Fatboy Slim, Sheryl Crow, Thurston Moore…

Semana de potentes lanzamientos discográficos, comenzando con el que va a ser, segurísimo, uno de los discos más vendidos del año: ‘÷’ de Ed Sheeran. Incluso a pesar de ‘Barcelona’, sí. Eso a nivel Adele, pero por debajo tenemos cosas tan destacadas como el comeback de Grandaddy, el segundo de Viva Suecia, un nuevo largo del noruego Sondre Lerche, el nuevo disco psico-pop-rock de los británicos Temples, ‘English Tapas’ de los siempre ácidos Sleaford Mods, el álbum de adaptaciones de clásicos de la canción italiana de Vega, debuts largos de los que ya hemos hablado (Disciplina Atlántico y Talaboman) y de los que hablaremos (Alice Jemima, Khalid).

También recordamos el lanzamiento de nuevos EPs de Blonde Redhead y LÉON, y el último ábum de Oddisee, que aunque se produjo hace una semana, hemos destacado estos días. Por el momento no está en plataformas de streaming el nuevo y esperado largo (larguísimo, de hecho) ’50 Song Memoir’ de The Magnetic Fields (inserte carita triste aquí), así que recurrimos a una de los temas de avance del mismo.

Recopilamos en esta playlist los muchos y variados singles que han visto la luz en los últimos 7 días. Son las nuevas canciones de Lorde, Coldplay, Los Punsetes, Haerts, Wavves, The Drums, Arca o Loreen. Pero hay muchas más cosas interesantes: los primeros adelantos de los próximos discos de Thurston Moore, Ron Sexsmith, Portugal. The Man, Alex G (muso de Frank Ocean en ‘Blond’) y Jay-Jay Johanson, singles de regreso de The Juan McLean, Fatboy Slim, Sheryl Crow, la que fuera prodigio adolescente Michelle Branch, Alexandra Savior, Becky G, El Chojin, Land of Talk (a la que dábamos por perdida tras 7 años sin buenas noticias) o Jennifer Hudson, y nuevos teasers de los inminentes lanzamientos de Tennis, Laura Marling, Maxïmo Park, CLUBZ, Polock, Sylvan Esso, Niños Mutantes, James Blunt o Museless.

Añadimos, además, dos sorpresas muy distintas: el primer y muy sorprendente single en solitario del ahora televisivo Blas Cantó tras la separación de Auryn, y una canción de la también televisiva (tras su papel en la exitosa ‘The OA’) Sharon Van Etten. Se trata de una preciosa versión del clásico de Skeeter David ‘The End of the World’, que ha prestado para la BSO de una serie de la factoría Amazon Studios, ‘The Man in the High Castle’.