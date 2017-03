‘¡Viva!’, el “a la mierda con esta mierda” de Los Punsetes

Los Punsetes presentan el tercer adelanto de su nuevo disco, ‘¡Viva!’, que sale el viernes que viene, 10 de marzo. El grupo había dejado oír “buzz singles” tan significativos como ‘Mabuse‘ o ‘Tu puto grupo‘ y esta canción tiene aún más vocación de himno. Se trata del corte titular, un tema bastante punkie, cuyo estribillo “a la mierda con esta mierda” está rodeado de una enumeración de “vivas” en los que cabe de todo, de “Viva el terrorismo, viva la guerra” a “Viva el presidente, viva el gobierno, gracias a vosotros van a ser eternos” pasando por “Viva lo que siento cuando estamos juntos” o “viva cada hora que paso sin verte”.

Al margen de la gira que tienen programada Los Punsetes, su guitarrista Anntona ha estrenado también este año nuevo álbum en solitario, ‘Internacional‘, y acaba de anunciar las fechas de presentación: el 18 de marzo estará en Sidecar, Barcelona (compra tus entradas en Ticketea) y el 31 de marzo en Moby Dick, Madrid (compra tus entradas aquí). En Barcelona le acompañará Yumi Yumi Hip Hop y en Madrid, Betacam, que prepara nuevo disco con y sin Templeton.

Os dejamos también con la gira que Los Punsetes tienen programada, que incluye ya varios festivales como Bilbao BBK Live, Vida Festival o Low Festival:

08 ABR · LET’S FESTIVAL, L’HOSPITALET

19 MAY · REPVBLICCA, MISLATA (+ TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO)

20-21 MAY · TOMAVISTAS, MADRID

26 MAY · SALA REM, MURCIA

27 MAY · SALA STEREO, ALICANTE

01 JUL · SUNSHINE SUANCES, CANTABRIA

29 JUN-2 JUL · VIDA FESTIVAL, VILANOVA I LA GELTRÚ

06-08 JUL · BILBAO BBK LIVE, BILBAO

28-30 JUL · LOW, BENIDORM