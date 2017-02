Esto es lo que piensan Los Punsetes de ‘Tu puto grupo’

Hoy Los Punsetes han adelantado otra nueva canción, que no el single principal, de ‘¡Viva!’, el quinto álbum largo de la banda madrileña. Se trata de uno de los nombres a priori más llamativos del tracklist de este disco y, desde luego, su letra no decepciona. “Un ensayo nuclear en el Pacífico”, “un baboso que no mide las distancias”, “poesía de 3º de EGB” o “la flema que proyecto cuando escupo” es lo que la voz de Ariadna nos explica, detalladamente, que opinan de tu grupo, seas quien seas.

Musicalmente, esta canción comienza como un aparente medio tiempo, pero poco a poco las guitarras de Anntona y Jorge se van inflamando hasta quemar, como suelen. Este es el segundo tema que conocemos de este disco tras ‘Mabuse’, un buzz-single que en pocas semanas ha alcanzado una cantidad muy importante de reproducciones en plataformas de streaming, aunque aún lejos de las más de 800.000 que acumula, por ejemplo, ‘Tus amigos’ en Spotify.

‘¡Viva!’ se publica a través del sello Mushroom Pillow el próximo día 10 de marzo, y lo presentarán profusamente en salas y festivales de todo el país. Cabe destacar su reciente incorporación al cartel de Vida Festival, además de Bilbao BBK Live, Sunshine Suances, Tomavistas o Low Festival.