Talaboman (John Talabot y Axel Boman) te invitan a un cálido viaje interior en ‘Safe Changes’

Pese a que ya han pasado casi 5 años desde la edición del fabuloso ‘ƒIN’, el barcelonés John Talabot no ha cesado su actividad. En este lapso, además de un volumen de la serie DJ Kicks y varios singles sueltos como ‘Without You’ o ‘Voices’, uno de los proyectos que ha puesto en marcha ha sido Talaboman, una alianza con otro valor de la electrónica contenporánea, el sueco Axel Boman.

Juntos, bajo el alias de Talaboman, lanzaron en 2014 un EP titulado ‘Sideral’ (dedicado a Aleix Vergés), “un nuevo y elocuente sonido para los dos, con sintetizadores exuberantes y baterías programadas que soñaban con África”, según su propio sello, Hivern Discs. Pero, lejos de ser una curiosidad o un experimento temporal, Talaboman parece ser un proyecto de mayor recorrido y ahora se anuncia la próxima publicación, el día 3 de marzo, de ‘The Night Land’. Elaborado en sesiones conjuntas a caballo de Barcelona, Estocolmo y Gotemburgo que dieron lugar a “cantidades absurdas de música”, dicen que este disco es “un viaje interior, un intento de alcanzar nuestro subconsciente y documentar nuestros sueños. Queremos prender la esperanza e impulsar la imaginación. Cierra los ojos y abre tu mente”.

Como muestra, un botón una canción. Hoy se ha lanzado como primer adelanto ‘Safe Changes’, una canción atmosférica, de tempo lento que embriaga con esos sonidos de sintetizadores distorsionados que envuelven todo. Un interesante avance de un disco que publicará el reputado sello R&S, que habitualmente acoge lanzamientos de estrellas como James Blake, Aphex Twin, Derrick May u Boyz Noise.

Talaboman presentarán ‘The Night Land’ en la próxima edición de Primavera Sound.