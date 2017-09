10 hitazos de Charli XCX post-‘Boom Clap’

¿Podrá alguna vez Charli XCX superar el éxito comercial de ‘Boom Clap’? La canción, incluida en la bonita ‘Bajo la misma estrella‘, con 200 millones de streamings, está a años luz de su siguiente pista más escuchada en Spotify. Sin embargo, desde el disco que la incluyó, ‘Sucker’ (2014), la cantante ha sacado una decena de hitazos dignos de aparecer en un “greatest hits”. Aprovechando su paso por Dcode este sábado, recopilamos en una playlist muchas de esas últimas canciones que no han alcanzado el éxito merecido. Para otro día dejamos sus estupendos “inicios” sampleando Gold Panda o las joyas perdidas de ‘Sucker’.

Incluso el top 40 logrado por ‘After the Afterparty‘ y ‘Boys‘ en Reino Unido -por los pelos- sabe a poco para lo que merecían ambas canciones, la primera anclada en un riff de teclado reproducido también por la melodía vocal, y la segunda ejerciendo de canción histórica, medio feminista medio irónica, gracias a su característico vídeo. Pero es que ‘3AM (Pull Up)‘, con una Mø que parece más que nunca Sia, y ‘IL2Y‘, con su divertido solo jevi, de su notable mixtape ‘Number 1 Angel‘, ni se han asomado por las listas de éxitos. Si hubiera justicia en el mundo, incluso lo habrían hecho, aunque fuera por la zona baja de las tablas, ‘Roll With Me‘, y la semi urban semi bakala ‘Lipgloss‘.

La unión de su pop chicle con el sonido PC Music estaba predestinada, y para muestra ‘Trophy‘ y la trance ‘Paradise‘ con Hannah Diamond, pero también afecta a ‘Crazy Crazy‘, su colaboración con Yasutaka Nakata, por ejemplo, por lo que tienen en común sello y artista con el j-pop. Y también merecía muchísimo la pena ‘1 Night‘ del disco de Mura Musa, como perfecto resumen de la obsesión por el amor, el sexo, los rollos de una noche que requieren de algo más de su discografía.

Completamos la playlist, sumando hasta 15 canciones, con otras que igual no son claramente tan dignas de aparecer en un grandes éxitos, pero que demuestran la actividad y la eficiencia de Charli XCX durante los últimos tres años. Ahí sumamos dos temas más de ‘Number 1 Angel’, como son ‘Dreamer’ y el tema con Uffie, una de esas pistas de Charli que muestran su devoción por la primera Madonna, pero sin anclarse jamás en ese sonido; y más colaboraciones. Están ‘Hand in the Fire’ con Mr Oizo; ‘Drop that Kitty’, en la que se encarga del gancho principal; y ‘Love Gang’ junto al jovencísimo DJ y productor de Chicago Whethan.

Un repertorio de aúpa sobre el que incluso oiremos quejas: ¿dónde está ‘Vroom Vroom’? ¿dónde está ‘Blame It On You’? ¿Estamos valorando lo suficiente a Charli XCX? Si le sobran tantas canciones que hasta bromea con que va a borrar su nuevo álbum… Sí, además de todo esto, ¡hay un nuevo álbum casi a punto!

Foto: Facebook.