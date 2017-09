Azkena Rock Festival responde a las críticas por machismo confirmando a Joan Jett

El festival Azkena Rock Festival fue objeto de numerosas críticas en su última edición después de que las autoridades locales de Vitoria llamaran la atención al certamen por la baja representación femenina en su cartel –solo una de las bandas contratadas incluía a una única mujer–. La concejala de Cultura del consistorio llamó la atención al festival y le instó a enmendarlo para futuras ediciones, recordando a los promotores la jugosa subvención.

Evidentemente, Azkena Rock no ha hecho oídos sordos y hoy ha anunciado la primera confirmación de la edición 2018 que, nada casualmente, es una mujer. Se trata de Joan Jett, la que fuera componente de las míticas Runaways, banda que en los 70 demostró que las chicas podían hacer rock ’n roll tan bien y haciendo tanto ruido como cualquier grupo de chicos. “Joan Jett es sin duda una de las figuras más icónicas de la historia del rock y un referente para muchas mujeres que se ha decidido a ocupar un espacio en la música en las últimas cuatro décadas, con fans declaradas en L7, Sonic Youth, Hole, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Donnas y hasta Britney Spears”, recuerda Azkena Rock. Tras la separación del grupo, fue la que obtuvo más éxito en solitario junto a su banda The Blackhearts, sobre todo con su versión de ‘I Love Rock ’n Roll’, que llegó a grabar con Sex Pistols. Hace no mucho la veíamos actuar junto a Miley Cyrus en favor de lesbianas, gays y transexuales.

Además de Joan Jett, otros confirmados para la próxima edición del festival son The Beasts of Bourbon –ya confirmados días atrás–, The Dream Syndicate –que el pasado viernes publicaban su primer disco en casi 20 años–, Nebula, Sol Lagarto, The Allnighters y los locales Tutan Come On. Los abonos del festival, que se celebra los días 22 y 23 de junio de 2018 en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz), ya están a la venta a través de la web del festival a un precio especial de 75€ más gastos, solo hasta el día 24 de octubre.