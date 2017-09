Emotivo adiós de Beachwood Sparks a su ex-guitarrista Josh Schwartz, fallecido a los 45 años

Hace unas horas, medios musicales del área de Los Ángeles han confirmado la muerte de Josh Schwartz a los 45 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Schwartz fundó los grupos Further y Beachwood Sparks en los últimos 90 con Brent Rademaker, quien ha confirmado el fallecimiento de su amigo. Tras dejar el grupo en 1999 poco antes de que se publicara su disco de debut –recientemente se publicaron sus grabaciones con el grupo en el disco ‘Desert Skies’–, Schwartz tocó para The Tyde, Lou Barlow, Flight of The Concords o Tift Merritt. También tuvo su propia carrera en solitario bajo el nombre de Painted Hills, publicando un único disco en 2010.

Justo un año después de eso, a Schwartz le fue detectada esta enfermedad degenerativa. Su familia recaudó fondos para sufragar un tratamiento con células madre contra la enfermedad, involucrando a artistas como Ariel Pink, los propios Beachwood Sparks y The Tyde, que se movilizaron para participar en un show benéfico con esta causa en 2014. Rademaker ha escrito un emocionante texto para despedir a su amigo que recoge Pitchfork“>Pitchfork completo y del que rescatamos algunas frases:

“Cuando conocí a Josh, tenía 18, todavía llevaba aparatdo en los dientes t podía tocar la guitarra como Neil Young y J Mascis. Empecé dos grupos con él, Further y Beachwood Sparks, él era como un hermano para nosotros. Cualquiera que viera esos grupos sabe que Josh era una fuerza sobrenatural. Un guitarrista extraoirdinario y un dotado compositor. Insto a cualquiera que no haya oído su música a hacerlo.

Cuando a Josh le diagnosticaron ELA fue muy valiente, nunca se quejó y simplemente de dedicó a escuchar música y comprar discos. (…) En los últimos años Josh estaba paralizado por la enfermedad y solo podía comunicarse con los ojos a través de su ordenador, pero aún le encantaba tener compañía y organizar fiestas, escuchando discos y viendo películas. Definitivamente eso le ayudó a vivir el tiempo que le diagnosticaron los médicos”.