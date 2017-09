Goofies & Goonies: Tomasa del Real plantará la bandera del neoperreo en Madrid

Para quien haya seguido sin complejos las incursiones indie-reggaetoneras de PXXR GVNG bajo el nombre La Mafia del Amor, un tema como ‘Bonnie N Clyde’ será ya un himno histórico. Pero el protagonismo del tema, por delante del autotuneado Kaydi Cain, era absoluto de la chilena Tomasa del Real. Desde el más absoluto underground, el éxito de esta chica de la ciudad costera de Iquique se ha ido multiplicando exponencialmente, hasta el punto de haber tenido que cerrar el estudio de tatuaje: está tan solicitada como cantante que ya no podía seguir atendiéndolo.

Para Tomasa, cuenta a revistas del prestigio de The Fader, el reggaetón es el fondo musical de su vida, por lo que es natural cantar ese estilo de música. Si bien entiende que, ahora que esa música está consolidada como el pop del mundo latinoamericano, lo natural es que los artistas jóvenes como ellas lo redefinan desde un ámbito y un punto de vista alternativo, lo que en Centroamérica ya se conoce como neoperreo. Desde 2014 y con bases de productores como Chico Sonido o Deltatron, Tomasa fue subiendo a Soundcloud temas irresistibles como ‘1313’, ‘Dientes de oro’, ‘Hangover’ o ‘La Vampira’ que, pese a su espíritu amateur y DIY, se han convertido en los mejores ejemplos de este género. Todos sus primeros temas fueron reunidos en el disco ‘Bien y mal’, en el que se incluía ‘Tu señora’, uno de los temas que elegíamos en 2016 para nuestra selección estival Lo + Sabrosón.

Y es que Tomasa, con su inconfundible impronta vocal, ha impuesto una nueva perspectiva en el género, reclamando la importancia de la mujer, dándole fuerza desde el punto de vista lírico, con un discurso –no estrictamente feminista, pero sí inclusivo con el colectivo LGTBI– reivindicativo e hipersexual. Bailando twerk Perreando pero como un acto de afirmación, no como floreros. Aunque, por otra parte, frases como “no me dejes sola, por favor, que sin Internet no como y me muero” (‘Es de noche’) son puro millenialismo. Este año, mientras colaboraba en discos de La Favi, New Layer o Chico Sonido, ha estado preparando un nuevo disco que llegará antes de que acabe el año y que llevará por título ‘#neoperreo’. Una bandera que plantará en la ciudad de Madrid en el club TRVMP de Ochoymedio, este jueves, 14 de septiembre. Será, sin duda, uno de los eventos más importantes de la temporada para los seguidores del nuevo pop urbano.

Fotografía de Real Galio.