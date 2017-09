Morrissey presenta ‘Spent The Day In Bed’, una oda a la pereza

Días atrás conocíamos la polemiquilla portada de ‘Low In High School’, el nuevo disco de Morrissey, y por fin hoy podemos escuchar su primer adelanto en forma de música –que anunciaba, curiosamente, con su primer tuit ever–. Se trata de ‘Spent The Day In Bed’, un tema con el que Mozz vuelve a su yo más reconocible. Con un riff de teclado que remite un poco a la tradición británica de The Stranglers, el ex-vocalista de The Smiths muestra su faceta más delicada, un poco ‘Viva Hate’, en cierto modo. En cuanto a su letra, plantea una oda a la pereza como antídoto contra el mundo terrible que nos muestran las noticias.

Como el resto del álbum, ‘Spent The Day In Bed’ ha sido producida por Joe Cicharelli en grabaciones realizadas en Francia (La Fabrique Studios de Saint-Rémy de Provence) e Italia (en los Forum Studios de Ennio Morricone, en Roma). Apostamos a que fue durante una de sus estancias allí cuando se produjo aquel altercado con un oficial de policía italiano, ¿recordáis?

Morrissey también ha revelado hoy que ‘Low In High School’ se publica definitivamente el día 17 de noviembre. Además su tracklist ya anticipa que, más allá del “hachazo a la monarquía” de su portada, sus letras también traerán cola con títulos como ‘Israel’, ‘Who Will Protect Us From the Police?’ y ‘The Girl from Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel’.