Las engorilantes actuaciones de Imagine Dragons que les han convertido en banda llenaestadios

Imagine Dragons se embarcan en una gira monstruosa que -en este caso, sí- pasará por España. Y no solo por Barcelona. El grupo actuará en grandes estadios de Madrid y de Barna, el Wizink Center y el Palau Sant Jordi. Un tour mundial ambicioso de 54 fechas, a la altura del millón de copias que ya ha vendido en todo el mundo ‘Evolve’ -será uno de los discos más vendidos de 2017-, que arranca este 26 de septiembre en América y que llegará a Europa en primavera. Las entradas para ver a Imagine Dragons el 6 de abril en Barcelona y el 7 de abril en Madrid salen a la venta este viernes 21 de septiembre a las 10 de la mañana a través de Live Nation. En este artículo repasamos algunas de las actuaciones que les han convertido en una banda de este tamaño.

’Radioactive’ reinventada

‘Radioactive’, extraída de su primer disco y certificada como single de diamante en Estados Unidos, es el mayor hit del grupo, o al menos lo era hasta ahora. Su versión en directo incluye tradicionalmente una batucada épica que evidentemente logra su objetivo; el “sing along” del público en cualquiera de las versiones que circulan por Youtube explica per se el éxito seguro de la gira de la banda… y atención al falso final que engorilaría a cualquiera. ¡Pero esperad que hay más!



Radioactive con Kendrick Lamar (Saturday Night Live)

Kendrick Lamar ya era grande a principios de 2014, pero no era quien es hoy gracias al éxito de ‘HUMBLE’. y ‘DAMN.’, así que es toda una curiosidad recordar aquel día en el que participó en un remix de ‘Radioactive’. Un verdadero tiro que pasearon por Saturday Night Live y los Grammy. La primera actuación se ve mucho mejor pues es oficial, y quien no sienta nada a partir del minuto 3 de la misma es que no tiene sangre en las venas. Pero compartimos también la segunda porque merece la pena ver a Lorde y a Taylor Swift flipando entre el público.





On the Top of the World con arnés

Otro de los singles de su debut, junto a ‘Demons’, ‘It’s Time’ o el mencionado ‘Radioactive’ fue este ‘On the Top of the World’ que, en sintonía con su letra, contó con esta actuación que fue emitida hasta la saciedad por MTV, convirtiéndola en uno de los emblemas del grupo. En ella, Dan Reynolds volaba sobre el público.



It’s Time (Lollapalooza)

Hablando de ‘It’s Time’, el concierto de la banda en Lollapalooza es uno de los más comentados entre sus fans. Despedían su gira antes de tomarse un descanso en 2014, actuaron ante decenas y decenas y decenas de miles de personas y muchísimas de ellas se sabían de pe a pa las letras de sus canciones, muy especialmente de esta, como podéis comprobar.



Demons (Toronto)

También merece la pena destacar una de las actuaciones de Toronto en 2015, frente a 15.000 fans, subidas a su Youtube oficial. ‘Demons’ es muestra del lado sensible de Imagine Dragons, más que primo hermano de los momentos más intimistas de los shows de Coldplay. Tampoco se puede pasar por alto que el vídeo oficial de la canción es a medias una presentación en vivo y lleva casi 600 millones de reproducciones en Youtube.





I Bet My Life (GMA)

El segundo disco de Imagine Dragons va a pasar a la historia como el menos exitoso de su carrera pese a sus dignos números. Puede que esta actuación en un programa de formato reducido como Good Morning America no sea la mejor muestra de su potencial, pero en todo caso, no parece que el grupo vaya a desprenderse de la energía tipo Mumford & Sons que desprende ‘I Bet My Life’. Sus posibilidades en vivo son infinitas.



Believer (Billboard Music Awards)

‘Believer’ ha sido una de las sorpresas del año en las listas de éxito. Cualquiera de sus presentaciones en vivo, en el show de Jimmy Kimmel o en un evento de Honda muestra que la canción en directo, gracias sobre todo a su arrastrada percusión, tiene la misma fuerza o más que su versión de estudio. Nos quedamos con la presentación en los premios Billboard por todos esos planos del público sabiéndose la letra tan pronto como en mayo, y por supuesto, por la explosión de confeti. Como propina, su mash-up con ‘Thunder’, su otro hit de este 2017.