Azealia Banks cancela en Madrid a horas del concierto

Azealia Banks cancela por “enfermedad” el concierto que tenía que ofrecer esta noche en el Ochoymedio de Madrid. La cancelación se suma a la larga lista que la cantante ha protagonizado en nuestro país, incluyendo un This Is Hardcore en Razzmatazz, un FIB, un concierto en Ibiza o un show en el Matadero de Madrid que dijo cancelar, pero en el que finalmente sí actuó. Según el comunicado de OchoyMedio, el show no está exactamente cancelado, sino aplazado, pero de momento se devolverá el dinero de las entradas. Como nos indican desde la sala, Ticketea y WeGow ejecutarán la devolución a partir del lunes.

Según la nota de prensa de su agencia, Azealia tiene la “tensión baja y fiebre” después de 2 semanas de gira y se ve obligada a alimentarse “apropiadamente” y tomar reposo absoluto durante las próximas 48 horas si no quiere ver perjudicada su salud. J. Noah Worldwide exime de responsabilidad alguna a su promotora en España Holy Cuervo y Ochoymedio, que han sido “profesionales y responsables de que el show fuera a ser un éxito”. Azealia “se disculpa con sus fans y promete volver a la próxima cuando salga su nuevo disco”.

Azealia Banks no tiene aún fecha prevista para su nuevo disco, si bien sí ha lanzado recientemente un single llamado ‘Escapades’ que aparece en nuestra playlist “Las mejores canciones del momento“.

Lamentamos mucho comunicaros la cancelación del concierto de Azealia Banks por enfermedad de la artista. Adjuntamos comunicado.(1) pic.twitter.com/uykcJ0pY31 — Ochoymedio Club (@ochoymedioclub) 23 de septiembre de 2017