“Hay amigos que reciben con más extrañeza que me guste una canción de Jorge Drexler, Iván Ferreiro o Quique González que una de OBK”

Rusos Blancos publicaban en 2016 un disco con el que daban un paso al frente en su carrera tras haber estado a punto de separarse, ‘Museo del Romanticismo‘. ‘Insuficiente’ ya ha superado el número de escuchas de su momento ‘Física o química’ (‘Supermodelo’) y la gran ’Una excusa diferente’ va camino también de las 100.000 escuchas en Spotify. El grupo ha estrenado recientemente otras dos canciones tan interesantes como la ultra playera ‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’ y el viernes pasado la popera ‘Tampoco nos hemos querido tanto’, más cercana a The Divine Comedy. Este viernes 29 de septiembre actúan en el Ochoymedio de Madrid junto a Francisco Nixon y Ricardo Vicente (entradas a la venta en Ticketea), momento que aprovechamos para hablar con su líder, Manu Rodríguez, sobre sus discos favoritos.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Tendría que ser alguna de los Smiths, y por no caer en el cliché de “There’s a Light…” diría que ‘The Boy With the Thorn in His Side’, que me obsesionó muchísimo en su momento y la escuché hasta la saciedad.



¿Qué canción ajena ensayaste por primera vez en tu vida?

Debió de ser o ‘Jesus, etc.’ de Wilco o ‘Winter in the Hamptons’, de Josh Rouse.





¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

La primera canción que recuerdo que me flipase fue ‘Back for Good’, de Take That.



¿Qué canción desearías haber escrito?

‘Small Plane’ de Bill Callahan me parece una canción preciosa. Increíblemente sencilla y a la vez personal y profunda.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘Bohemian Rhapsody’, de Queen. No la soporto.



Actuación vocal que adores.

‘Let’s Get it On’, de Marvin Gaye. El “there’s nothing wrong with me loving you” me mata de placer.



Momento musical exacto de una canción que adores.

Me vuelve loco la coda instrumental de ‘Kanske ar jag kar i dig’, de Jens Lekman. A partir del minuto 2:50 entra un riff de guitarra que él va manipulando poco a poco, luego entran unos vientos, los coros… Es curioso que lo que te diga de Jens sea algo puramente musical, cuando él es mi cantante y letrista favorito. Cualquiera que me conoce sabe que estoy bastante obsesionado con él, pero es que es un momento que me fascina dese la primera vez que escuché la canción. La pongo solo para llegar a él.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Claro que existen los “guilty-pleasures”, lo que pasa es que el concepto muta en función de con quién lo trates: hay amigos que reciben con más extrañeza que diga que me gusta una canción de Jorge Drexler, Iván Ferreiro o Quique González que una de OBK. En cualquier caso, y por decir un placer culpable convencional que me gusta mucho te diré ‘Otro día más sin verte’, de Jon Secada.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

No sabría decirte un disco en el que me flipe su secuencia, imagino que porque es algo en lo que me fijo más cuando esta no funciona. Si la secuencia es buena, ha de ser invisible. Pero sí puedo decirte una que me sorprende porque funciona súper bien a pesar de que incumple una máxima: ‘Rosi’, de Templeton, que tiene sus mayores hits al final del disco y sin embargo funciona súper bien como un todo.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

Tampoco es que me encante, pero ‘The Whole Love’ de Wilco me parece un disco bastante resultón y si se mete en el saco de la decadencia del grupo creo que es porque tiene un orden que es un disparate.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Para mí lo fundamental es llegar al oyente. Conseguir establecer un vínculo emocional de alguna manera. Hay canciones que, analizadas racionalmente, me parecen increíbles, y sin embargo me gustan menos que otras que analizadas con detenimiento me parecen peores, pero sí me provocan una reacción emocional.

Un remix que te haya vuelto loco/a.

El ‘Always on my Mind’ de Pet Shop Boys siempre.



¿De qué canción de tu propio repertorio te enorgulleces más o crees que está más infravalorada?

No sé si infravalorada, pero ‘Se me enamoran’ a mí me gusta mucho y Javi Betacam no me deja tocarla ya. Él la odia y yo estoy muy orgulloso de ella.



¿Qué canción vuestra te imaginas cantando a otro artista? ¿A quién?

‘Nostalgia del cuerpo a cuerpo’ (igual el peor título que hemos puesto nunca) le iría muy bien a Soleá Morente. Tiene un punto como de copla pero pop muy para ella. Y luego me fliparía mucho que La Bien Querida cantase alguna canción nuestra en algún momento. Creo que tenemos mucho en común a la hora de escribir canciones: el acercamiento al amor desde casi todas las ópticas posibles, el uso de recursos populares… Me encanta lo que hace.