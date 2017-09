C. Tangana estrena nuevo posible hit caribeño, ‘De pie’

Solo una semana después de estrenar el remix de ‘Mala mujer’ con French Montana y Farruko, actual puesto 65 en Spotify España mientras la canción original continúa en el top 20 (no hay noticia sobre su repercusión internacional), C. Tangana estrena nuevo single. Y esta vez no es una curiosidad a lo ‘Pop or Pussy‘ (que, ojo, se acerca al millón de streamings), sino una canción que realmente puede darle un nuevo éxito, grande o pequeño.

‘De pie’ es una nueva colaboración con su mano derecha ahora mismo, el productor Alizzz, que publicaba el EP ‘Ascension‘ este verano y ya produjera ‘Mala mujer’; y también El Guincho, que según la nota de prensa de Sony, trabajaba igualmente en el remix de ‘Mala mujer’. La letra, una canción de amor básicamente, está llena de autorreferencias, muy especialmente a ‘Antes de morirme’, el éxito de C. Tangana con Rosalía el año pasado.

C. Tangana ha compartido en redes sociales esta imagen promocional al tiempo que indica que este fin de semana se cumplen dos años de ‘C.H.I.T.O.’ No hay noticia sobre el posible nuevo disco de C. Tangana para su nuevo sello, Sony.