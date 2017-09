La canción del día: ‘De pie’ de C. Tangana, ¿no queríais mainstream nacional moderno?

Inauguramos sección diaria (o más o menos) en la que comentaremos algunas de las novedades destacadas del momento, favoritas recientes, “no singles” que deberían serlo o canciones que puedan estar de actualidad por un motivo o por otro. Comenzamos con el single sorpresa de C. Tangana, sorpresa porque solo fue anunciado a última hora de ayer, y porque llega tan solo una semana después del intento de convertir ‘Mala mujer’ en un lanzamiento internacional de mano de French Montana y Farruko.

‘De pie’ no es la canción más ocurrente ni ambiciosa de C. Tangana. La nota de prensa, apuesto a que aprobada por el propio artista, si es que no son palabras escritas por él mismo, habla de una “veta creativa fácil de relacionar con ‘Not Nice’ de Partynextdoor o el reciente ‘Unforgettable’ de French Montana”, tema que por cierto cuenta con un remix latino en castellano con nada menos que J. Balvin. Aquí C. Tangana y Alizzz han vuelto a incluir una base muy reggaetón, pero lo que más llama la atención es el uso de percusión caribeña, en la línea de lo que ha sido la radiofórmula durante los últimos 2 años, lo que ha incluido en Reino Unido al mismísimo Jamie xx.

La canción de desamor, claramente vinculada por letra a ‘Antes de morirme’ junto a Rosalía, y en la que Tangana se pone morado a soltar sus clásicos autocoros (“¡que no lo sé!”, “¡eso no!”), se ve complementada por una base -quizá un bajo tratado- muy de dance noventero que definitivamente nos hace pensar en los trabajos Diplo con y sin Jack Ü. Además, solo podemos celebrar la implicación de El Guincho, al que intuíamos algo perdido tras la escasa aceptación comercial del interesantísimo ‘Hiperasia‘.

Entre los 400 comentarios sobre la canción que tan pronto como ya encontramos en Youtube hay de todo: quien elogia su inmediatez, quien reconoce que está bien pero echa de menos al viejo Puchito (algo parecido a lo que sucedió con The Weeknd cuando abandonó aquel post-trip hop tan personal por el pop a secas), quien compara esto con Justin Bieber suponemos que despreciativamente (??) y quien sigue al pie del cañón para llamar a Puchito “vendido”. Guste o no guste, sea excelente o no sea su mejor canción, mejore con los días o la olvidemos, lo seguro es que ‘De pie’ es otro paso adelante en la modernización del mainstream español. Igualar el doble platino en España de ‘Mala mujer’ va a ser muy, muy difícil, pero que esto tenga una remota posibilidad de entrar en radio significa que algo hemos evolucionado. ¿Alguien quiere volver a los Bisbales y las Chenoas, a los Chayannes y Dani Martines? ¿Alguna otra alternativa medio moderna para Los 40?