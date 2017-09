Prettymuch VS Why Don’t We: la lucha por el trono de One Direction ha comenzado

Escindidos One Direction hasta que sus cuentas corrientes requieran de una inyección de cash, el trono mundial de las boybands para adolescentes con hormonas en ebullición y fans de este subgénero del pop sigue vacante. Sin embargo, en los últimos meses se ha abierto al fin una lucha entre dos candidatos a ocuparlo. Su alternativa llegará esta vez desde Norteamérica, no desde Reino Unido. Concreta y curiosamente, desde Los Ángeles.

Porque de aquella ciudad procede un quinteto llamado Prettymuch, aglutinado precisamente por Simon Cowell –descubridor de 1D, precisamente– y fichado por Columbia. Reúne a chavales de distintas etnias y puntos geográficos de Norteamérica: Brandon Arreaga, de Texas, Edwin Honoret, del Bronx, Zion Kuwonu de Ottawa (Canadá), Nick Mara, de Nueva Jersey, y Austin Porter de Carolina del Norte. Todos son jovencísimos, nacidos en los últimos años del siglo XX, y presumen de buenas voces y, sobre todo, grandes dotes coreográficas.

De hecho, su canal en Youtube recoge vídeos con coreografías de ‘Versace On The Floor’ o ‘Bad And Boujee’, por ejemplo. Esta semana han lanzado su nuevo single, ‘Teacher’, que destaca por el uso de una guitarra de inspiración brasileña, y es un nuevo anticipo de un disco de debut que Cowell se las ha apañado para que contenga una colaboración del rapero French Montana y una canción compuesta por Ed Sheeran, casi ná. Su mini-hit, de momento, es ‘Would You Mind’, un tema de pop R&B de corte muy clásico y noventero (sin duda encantará a nostálgicos de Take That o ‘N Sync) que en dos semanas ha acumulado la nada despreciable cifra de medio millón de streams.

Sin embargo, tienen unos rivales –también de Los Ángeles– que les han tomado ventaja. Se llaman Why Don’t We (o WDW) y, en su caso, son cinco niños (sus caras les delatan) blancos entre los que se cuentan Daniel Seavey, concursante de American Idol. El resto ( Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais y Jack Avery) son cuatro chicos que se habían hecho una pequeña reputación cantando por libre en Youtube y redes sociales.

Esta semana han lanzado ‘Invitation’, su cuarto EP ya publicado por Atlantic-Sony Music. Estos no bailan tan bien Prettymuch, pero en canciones como ‘Something Different’, ‘These Girls’, ‘Nobody Gotta Know’ o ‘Why Don’t We Just’ –que cuentan sus streamings por millones– presumen de unas producciones bastante chulas que les sitúan en nuestra época en lugar de copiar viejas maneras. WDW cuentan además con un respaldo importante: fueron youtubers y tienen una gran amistad con Logan Paul, un conocido personaje de la plataforma de vídeos en EEUU que ha dirigido ya tres vídeos para ellos.

La batalla está servida. ¿Quién se alzará con el cetro del mojabraguismo mundial? ¿Quiénes serán los robbiewilliams y justintimberlakes del futuro? Solo puede quedar uno. Bueno, cinco.