Alex Kapranos, Carlos Sadness y Lluís Llach, entre los artistas que condenan la violencia en las urnas catalanas

38 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, durante las primeras horas del referéndum que se celebra hoy 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña, declarado “ilegal” por el gobierno de Mariano Rajoy. El Ministerio de Interior, que ha calificado el referéndum como “paripé”, ha ordenado el despliegue de miles de policías y guardias civiles para impedir por la fuerza las votaciones, ante la pasividad de los Mossos. Varios vídeos en los que se puede comprobar el uso de la violencia contra los votantes están circulando por las redes sociales, propiciando que “RajoyDimisión” sea “trending topic” en nuestro país. Aun así, según la Generalitat, el 73% de los colegios ha podido abrir.

Varias personalidades relacionadas con el mundo de la música y el arte han acudido a las redes sociales para condenar el uso de la violencia en varios colegios electorales. Lluís Llach, una de las voces independentistas más populares, ha acudido a Facebook para expresar simplemente “asesinos”. Alex Kapranos, líder de Franz Ferdinand, ha dicho que “el gobierno de Madrid la está jodiendo” y ha pedido que deje a Cataluña “votar”. La escritora J.K. Rowling ha compartido uno de los vídeos de las cargas policiales indicando que es “repugnante” e “injustificable”.

Bad Gyal también está comentando la jornada electoral, criticando la manipulación de los medios y reflexionando sobre la división de los ciudadanos: “Qué triste que queráis dividirnos y que nos odiemos entre nosotros”. Por su parte, Carlos Sadness, en respuesta a uno de los vídeos de las cargas policiales, ha escrito: “Quítense las banderas de los ojos, para ver qué esto va más allá. Justificar esto es de enfermos sin corazón”. También está retuiteando mensajes y vídeos de las cargas.

Madrid government fucking up the Catalonia situation in full riot gear. Let them vote.

